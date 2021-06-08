"Готовился 50 лет": Псаки оценила шансы Байдена на встрече с Путиным

"Готовился 50 лет": Псаки оценила шансы Байдена на встрече с Путиным
Джо Байден. Фото: CNP/ AdMedia/ www.globallookpress.com
Главе США предстоит первое зарубежное турне

Вскоре американский лидер Джо Байден отправится в свою первую крупную поездку по заграничным государствам. В рамках этого важного мероприятия президент США встретится с российским главнокомандующим Владимиром Путиным.

По мнению пресс-секретарши Белого дома Джен Псаки, у Байдена есть все шансы с достоинством пройти это политическое испытание. Помимо саммита с Владимиром Путиным, американскому президенту предстоит встреча в рамках Североатлантического альянса и "семерки", а также другие важные мероприятия.

Скандально известная работница американской администрации всем своим видом демонстрирует, что ничуть не сомневается в своем начальнике. Псаки объявила, что тот уже несколько десятилетий находится в большой политике, так что нечего и переживать из-за грядущего крупного турне.

Встреча с главнокомандующим нашей страны, безусловно, является одним из важнейших событий зарубежной поездки Байдена. Джен особо отметила, что глава США хорошо знаком с фигурой Владимира Владимировича и в своем диалоге с ним будет опираться на многолетний опыт.

"Он готовился 50 лет, он был на мировой сцене", – перечисляет достижения Байдена его секретарша.

Высокопоставленная американка также подчеркнула, что президент США стремится переговорить с лидерами других государств лично, так как беседа тет-а-тет дает максимум эффективности, пишет РИА "Новости".

К слову, недавно бывший помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что для США наступило время договориться с Владимиром Путиным.

Ольга ФЕДОРОВА

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крым наш
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Гость259361
Из источников сообщаю, что скажет Байден Путину : парень ты сильно зарвался, мы сумели развалить СССР, которому ты служил, мы собрали компромат на тебя и окружение, их всех характеризует одно ПРЕДАТЕЛЬСТВО, на этой парадигме мы развалили СССР, так что выбирай или компромисс на наших условиях или судьба Каддафи, Милошевича, Хусейна выбирай
Каклы уже выбрали!
Гость259361
Пожаловаться Ответить
Из источников сообщаю, что скажет Байден Путину : парень ты сильно зарвался, мы сумели развалить СССР, которому ты служил, мы собрали компромат на тебя и окружение, их всех характеризует одно ПРЕДАТЕЛЬСТВО, на этой парадигме мы развалили СССР, так что выбирай или компромисс на наших условиях или судьба Каддафи, Милошевича, Хусейна выбирай
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