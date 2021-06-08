Главе США предстоит первое зарубежное турне

Вскоре американский лидер Джо Байден отправится в свою первую крупную поездку по заграничным государствам. В рамках этого важного мероприятия президент США встретится с российским главнокомандующим Владимиром Путиным.



По мнению пресс-секретарши Белого дома Джен Псаки, у Байдена есть все шансы с достоинством пройти это политическое испытание. Помимо саммита с Владимиром Путиным, американскому президенту предстоит встреча в рамках Североатлантического альянса и "семерки", а также другие важные мероприятия.

Скандально известная работница американской администрации всем своим видом демонстрирует, что ничуть не сомневается в своем начальнике. Псаки объявила, что тот уже несколько десятилетий находится в большой политике, так что нечего и переживать из-за грядущего крупного турне.

Встреча с главнокомандующим нашей страны, безусловно, является одним из важнейших событий зарубежной поездки Байдена. Джен особо отметила, что глава США хорошо знаком с фигурой Владимира Владимировича и в своем диалоге с ним будет опираться на многолетний опыт.

"Он готовился 50 лет, он был на мировой сцене", – перечисляет достижения Байдена его секретарша.

Высокопоставленная американка также подчеркнула, что президент США стремится переговорить с лидерами других государств лично, так как беседа тет-а-тет дает максимум эффективности, пишет РИА "Новости".

К слову, недавно бывший помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что для США наступило время договориться с Владимиром Путиным.