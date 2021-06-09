России предрекают мировое господство после денонсации соглашения

Токио грозят новые проблемы из-за выхода Москвы из Договора по открытому небу – в частности, может быть окончательно потеряна надежда на возвращение Курильских островов. Такое мнение выразили читатели японской газеты "Майничи Шимбун".

Японцы полагают, что решение Владимира Путина о денонсации договора может привести в будущем к войне – подобное, по их мнению, происходит, когда стороны начинают выходить из существующих долгие годы соглашений.

"Россия страшна только ядерным оружием. Если бы его не было, Россия бы вообще не представляла опасность для Японии", – написал один из пользователей.

Другой заявил, что Россия отличается от СССР только названием, оставшись при этом "страшной страной", с которой нужно обращаться соответствующе.

"Россия вышла из договора, чтобы нарушать воздушное пространство Японии. Это я говорю вам как бывший разведчик", – заявил пользователь Mis.

Один из читателей написал, что, по его мнению, ведение переговоров с Владимиром Путиным о возврате островов является потерей времени, поскольку российский президент никогда на такой шаг не пойдет.

"Если ничего не изменится, в ближайшем будущем Россия и Китай лишат США мирового господства. Демократический мир относился к коммунистическому слишком мягко", – приводит перевод комментария ИноСМИ.

К слову, в Японии панически восприняли и внесенные в Конституцию России изменения об ужесточении законодательства о территориальной целостности страны. На прошлой неделе Владимир Путин отметил, что новые законы не помешают ведению переговоров о статусе Курильских островов с японской стороной, однако японцы призвали правительство не ждать и ответить Москве ядерным оружием, чтобы вернуть регионы себе.