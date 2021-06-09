Новая паника: японцы боятся потерять Курилы из-за решения Путина по ДОН

Новая паника: японцы боятся потерять Курилы из-за решения Путина по ДОН
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
России предрекают мировое господство после денонсации соглашения

Токио грозят новые проблемы из-за выхода Москвы из Договора по открытому небу – в частности, может быть окончательно потеряна надежда на возвращение Курильских островов. Такое мнение выразили читатели японской газеты "Майничи Шимбун".

Японцы полагают, что решение Владимира Путина о денонсации договора может привести в будущем к войне – подобное, по их мнению, происходит, когда стороны начинают выходить из существующих долгие годы соглашений.

"Россия страшна только ядерным оружием. Если бы его не было, Россия бы вообще не представляла опасность для Японии", – написал один из пользователей. 

Другой заявил, что Россия отличается от СССР только названием, оставшись при этом "страшной страной", с которой нужно обращаться соответствующе. 

"Россия вышла из договора, чтобы нарушать воздушное пространство Японии. Это я говорю вам как бывший разведчик", – заявил пользователь Mis. 

Один из читателей написал, что, по его мнению, ведение переговоров с Владимиром Путиным о возврате островов является потерей времени, поскольку российский президент никогда на такой шаг не пойдет.

"Если ничего не изменится, в ближайшем будущем Россия и Китай лишат США мирового господства. Демократический мир относился к коммунистическому слишком мягко", – приводит перевод комментария ИноСМИ.

К слову, в Японии панически восприняли и внесенные в Конституцию России изменения об ужесточении законодательства о территориальной целостности страны. На прошлой неделе Владимир Путин отметил, что новые законы не помешают ведению переговоров о статусе Курильских островов с японской стороной, однако японцы призвали правительство не ждать и ответить Москве ядерным оружием, чтобы вернуть регионы себе. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость256128
Пожаловаться Ответить
Гость259690
"японцы призвали правительство не ждать и ответить Москве ядерным оружием"
Они даже не понимают, что их вонючего островка после этого просто не будет существовать как такового, там будет океан.
Океандирма у тебя в бащке, а японци в придачу заберут дални восток, и китаю достанется свое. кирдик вам путлеровци
Сын Карабаса-барабаса
Пожаловаться Ответить
Японцы боятся дзюдоиста из России.
Гость.
Пожаловаться Ответить
Гость143378 с члена слезь укрогомосекопитек, из тебя пропеллер плохой, черепушка пустая ноги перевешивают :-)
Гость258526
Пожаловаться Ответить
Гость 143378
Мировое господство ! Вот о чем мечтают путинские дебилы, способные только на войнушки . Сбить Боинг, напасть на Украину, отравить неугодных.
Да Вы чё ! Мы примус починяем. Только прибегают всякие - Вы самолет сбили. Мы не сбивали, мы примус починяем. Не верят проклятые, прибегают снова - Вы шпиёна отравили, а также всех его домашних питомцев, в том числе тараканов, мышей и полицейских. Мы не травили, мы примус починяем. Опять не верят неполживые, ругаются по иностранному, хайли лайкли говорят. В третий раз прибегают. Кибер говорят атакуете нас. А мы примус починяем и слов то таких не знаем. Не верят <цензура>, отвлекают, мешают чинить...
Россиянин
Пожаловаться Ответить
Гость 143378
Мировое господство ! Вот о чем мечтают путинские дебилы, способные только на войнушки . Сбить Боинг, напасть на Украину, отравить неугодных.
Сам ты дебил и олигофрен, укропо-японский подпевала.
Гость 143378
Пожаловаться Ответить
Мировое господство ! Вот о чем мечтают путинские дебилы, способные только на войнушки . Сбить Боинг, напасть на Украину, отравить неугодных.
Гость257428
Пожаловаться Ответить
Нельзя потерять то чего не имеешь.
Гость259690
Пожаловаться Ответить
"японцы призвали правительство не ждать и ответить Москве ядерным оружием"
Они даже не понимают, что их вонючего островка после этого просто не будет существовать как такового, там будет океан.
1
новости партнеров

Макрону влепили пощечину во время поездки по Франции - видео

Президент подошел к толпе граждан, не ожидая таких последствий

Гаага представила свидетелей пуска ракеты перед падением "Боинга" MH17

Следствие не указывает, кому именно принадлежал ЗРК "Бук"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей