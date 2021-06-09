Американцам пришлось объяснить возникшую ситуацию

Украина снова попалась на нестыковке фактов в заявлениях по российскому газопроводу. В США отреагировали на высказывание президента Незалежной о неосведомленности в их намерениях по "Северному потоку – 2".

О планах в отношении российского газопровода американские власти оповещали коллег из Киева. Об этом рассказал министр иностранных дел заокеанской страны Энтони Блинкен, передает РИА "Новости".

США "делились" с Украиной замыслами, отметил госсекретарь на слушаниях в Сенате. При этом он допустил, что "эта информация не дошла напрямую до президента Зеленского", цитирует "Общественная служба новостей".

И все же "она точно была", добавил Блинкен. Эти слова прозвучали в ответ на заявление главы Незалежной о неожиданности для него и его страны решения Америки отказаться от введения ограничительных мер против "Северного потока – 2".

Ранее Зеленский заявлял, что Вашингтон не предупредил Киев о намерении отказать от санкций против российского газопровода, напоминает РИА ФАН.



До этого в Белый дом подловил офис Зеленского на неверно истолкованных словах Джо Байдена. Президент США не говорил о важности предоставления Украине плана действий по членству в альянсе, хотя до этого в стране заявляли обратное – будто бы глава США поддержал вступление Незалежной в НАТО.

Телефонный разговор Джо Байдена с Владимиром Зеленским проходил на прошлой неделе. Глава Белого дома пригласил коллегу из Киева в Вашингтон этим летом и заявил, что "с нетерпением" ждет этой встречи. А еще пообещал отстаивать во время саммита суверенитет Украины.