Союзнические обязательства не могут быть односторонними, напомнили исполняющиму обязанности премьера

Экс-президент Армении Серж Саргсян заявил, что исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян демонстрирует неуважительное отношение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. По словам политика, из-за этого глава кабмина заслужил соответствующее отношение по принципу взаимности.

Саргсян также высказался об отношениях Еревана с Москвой, отметив, что Армения остается союзницей России, а стороны по-прежнему имеют ряд обязательств в отношении друг друга.

Так, бывший глава республики напомнил, что обязательства, которые несут союзники на взаимной основе, не могут быть односторонними. Официальному Еревану не стоит полагать, что можно обращаться к России лишь с требованиями пожертвовать своим личным составом и дать бесплатный газ.

Такой подход, отметил Саргсян, неприемлем и на межличностном уровне – дружба, напомнил бывший президент, не может быть односторонней.

"Если ты проявляешь неуважение к президенту России, неужели он будет относиться к тебе с уважением? Кто ты, чтобы чтобы не встречать президента Российской Федерации в аэропорту?" – приводит РИА "Новости" высказывание Саргсяна, прозвучавшее сегодня, 9 июня.

Бывший президент также напомнил, что государственные протоколы Армении обязывают первых лиц республики лично встречать глав стран и председателей правительств участников Совбеза ООН в аэропорту. Подобные законы, подчеркнул Саргсян в ходе обращения к избирателям, хорошо знают и в России.

Ранее бывший заместитель главы Генштаба Армении Тиран Хачатрян рассказал об отказе Пашиняна согласовывать свои действия с РФ во время карабахского конфликта.