Нельзя только требовать: Пашиняна обвинили в неуважении к Путину

Нельзя только требовать: Пашиняна обвинили в неуважении к Путину
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Союзнические обязательства не могут быть односторонними, напомнили исполняющиму обязанности премьера

Экс-президент Армении Серж Саргсян заявил, что исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян демонстрирует неуважительное отношение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. По словам политика, из-за этого глава кабмина заслужил соответствующее отношение по принципу взаимности.

Саргсян также высказался об отношениях Еревана с Москвой, отметив, что Армения остается союзницей России, а стороны по-прежнему имеют ряд обязательств в отношении друг друга.

Так, бывший глава республики напомнил, что обязательства, которые несут союзники на взаимной основе, не могут быть односторонними. Официальному Еревану не стоит полагать, что можно обращаться к России лишь с требованиями пожертвовать своим личным составом и дать бесплатный газ.

Такой подход, отметил Саргсян, неприемлем и на межличностном уровне – дружба, напомнил бывший президент, не может быть односторонней.

"Если ты проявляешь неуважение к президенту России, неужели он будет относиться к тебе с уважением? Кто ты, чтобы чтобы не встречать президента Российской Федерации в аэропорту?" – приводит РИА "Новости" высказывание Саргсяна, прозвучавшее сегодня, 9 июня.

Бывший президент также напомнил, что государственные протоколы Армении обязывают первых лиц республики лично встречать глав стран и председателей правительств участников Совбеза ООН в аэропорту. Подобные законы, подчеркнул Саргсян в ходе обращения к избирателям, хорошо знают и в России.

Ранее бывший заместитель главы Генштаба Армении Тиран Хачатрян рассказал об отказе Пашиняна согласовывать свои действия с РФ во время карабахского конфликта.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Макрону влепили пощечину во время поездки по Франции - видео

Президент подошел к толпе граждан, не ожидая таких последствий

Гаага представила свидетелей пуска ракеты перед падением "Боинга" MH17

Следствие не указывает, кому именно принадлежал ЗРК "Бук"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей