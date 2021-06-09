Его место в Гааге: в Польше призвали Евросоюз наказать Лукашенко

Его место в Гааге: в Польше призвали Евросоюз наказать Лукашенко
Фото: president.gov.by
Белорусский лидер должен "завершить свою историю" на скамье подсудимых, убежден парламентарий

Европейский союз обязан ввести самые жесткие санкционные ограничения в отношении Белоруссии. При этом глава республики Александр Лукашенко обязан "ответить перед Гаагским трибуналом", заявил депутат польской партии "Гражданская платформа" Анджей Галицкий, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

По словам парламентария, Гаагский суд является единственным местом в Европе, в котором должен оказаться президент Белоруссии. Именно там, полагает парламентарий, Лукашенко и предстоит "завершить свою историю".

"Справедливость должна восторжествовать. Для этого Европейскому союзу необходимо ввести самые жесткие санкционные меры – прежде всего, экономические", – считает парламентарий.

В поддержку Галицкого высказался его коллега, депутат Витольд Ващиковский, указавший на то, что Европейский союз должен не только усилить давление против официального Минска самым жестким образом, но и расширить меры поддержки для местной оппозиции, передает Polskie Radio 24.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель же сообщил, что новый санкционный пакет в отношении Белоруссии будет готов уже в этом месяце. В течение нескольких дней Евросоюз примет решение о расширении ограничений против Минска, пишет Regnum.

Днем ранее Министерство иностранных дел Польши выразило возмущение после того, как власти Белоруссии приняли решение об установлении государственного праздника Дня народного единства, который страна теперь будет праздновать в честь присоединения польских территорий в 1939 году.

Егор МАЛКОВ

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Гость259729
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польские шлюхтичи-самки тобаки.
Антиxу#лoпутин
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питерский аферист и его кремлевская шайка толкают лукашеску на амбразуры ЕС, что бы потом поставить у власти в Беларуси подконтрольного кремлю Бабарыко
как то так
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Гость257778
Интересно, почему ни РФ, ни РБ не указывают альтернативно одаренной Европе, как жить, что делать? Но почему альтернативно одаренные так активно стараются указать, ка жить нам? И почему он не рискуют сказать слово за демократию саудитам, к примеру?
Чтобы Европе указывать саудитам - нужна отмашка СШП для Табаки..Но СШП боится Саудовскую Аравию. Однажды пиндосы пытались предъявить саудитам за причастность к теракту в Нью-Йорке 11.09.2001г. А арабы ответили - " Будете пасть раскрывать - развалим вашу экономику".Пиндосы и заткнулись.
Гость259799
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лукашенко там не должен.там должен быт украинские европейские и сша убийцы преступники чиновники
Антиxу#лoпутин
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Аферист из питерской подворотни путин вместе со своей кремлевской шайкой толкают лукашеску на амбразуры ЕС с одной только целью, что бы после героической политической смерти лукашеску поставить на его место подконтрольного кремлю Бабарыко.
Гость257778
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Есть 4 реальности, в которых живёт мир. Унитарная, социальная, логическая и мистическая. Унитарная (правила и понятия) - Россия и Ближний Восток. Социальная ("Общечеловеческие ценности") - Европа и Канада. Логическая (Выгода) - СШП. И мистическая (Юго-восточная Азия) - <цензура>. Это разные реальности. Между ними почти нет пересечений. Поэтому <цензура> вечна
Гость257778
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Интересно, почему ни РФ, ни РБ не указывают альтернативно одаренной Европе, как жить, что делать? Но почему альтернативно одаренные так активно стараются указать, ка жить нам? И почему он не рискуют сказать слово за демократию саудитам, к примеру?
Гость259235
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Гаагский суд является самым политизированным международным судом, который существует на деньги государств им управляющими. Там судить надо америкосов, евросоюз, прибалтов, поляков, а нет это будет нарушением их демократических ценностей, которых не существует. ООН тоже как организация изжила себя.
Байден
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Гость255694
Не удивил. Это из серии рука руку моет. Ты еще напиши про голосования в Совбезе ООН. Там тоже дружбаны не дают обидеть своих.
В ООН только Табаки, типа тебя, подхрюкиват друг другу
Байден
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Гость258761
Слово хохлы ты выучил. Про что не напишут, а у тебя хохлы. С другими словами засада. Учишься во вспомогательной школе. Уровень умственно неполноценного.
Давно кастрюлю снял со своей безмозглой бошки, имбецил полноценный?
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