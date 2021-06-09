Белорусский лидер должен "завершить свою историю" на скамье подсудимых, убежден парламентарий

Европейский союз обязан ввести самые жесткие санкционные ограничения в отношении Белоруссии. При этом глава республики Александр Лукашенко обязан "ответить перед Гаагским трибуналом", заявил депутат польской партии "Гражданская платформа" Анджей Галицкий, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

По словам парламентария, Гаагский суд является единственным местом в Европе, в котором должен оказаться президент Белоруссии. Именно там, полагает парламентарий, Лукашенко и предстоит "завершить свою историю".

"Справедливость должна восторжествовать. Для этого Европейскому союзу необходимо ввести самые жесткие санкционные меры – прежде всего, экономические", – считает парламентарий.

В поддержку Галицкого высказался его коллега, депутат Витольд Ващиковский, указавший на то, что Европейский союз должен не только усилить давление против официального Минска самым жестким образом, но и расширить меры поддержки для местной оппозиции, передает Polskie Radio 24.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель же сообщил, что новый санкционный пакет в отношении Белоруссии будет готов уже в этом месяце. В течение нескольких дней Евросоюз примет решение о расширении ограничений против Минска, пишет Regnum.

Днем ранее Министерство иностранных дел Польши выразило возмущение после того, как власти Белоруссии приняли решение об установлении государственного праздника Дня народного единства, который страна теперь будет праздновать в честь присоединения польских территорий в 1939 году.