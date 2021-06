Европейское турне президента США Джо Байдена вынужденно прервалось перед самым вылетом – хозяина Белого дома и чартерный самолет с журналистами атаковали цикады. Об этом сообщает телеканал CNN.

Цикады проникли в двигатели лайнера с журналистами президентского пула. В результате вылет самолета с представителями СМИ был перенесен с 21:00 вторника сначала на 23:00, а затем на 02:15 утра среды. Таким образом, рейс на европейский континент вылетел с отставанием от расписания более чем на шесть с половиной часов.

Байден также должен вылететь в Великобританию сегодня, 9 июня, на борту Air Force One. Считается, что борт №1 лучше защищен от нашествия цикад, отмечает телеканал CNN.

Между тем, в соцсетях появилось видео, как назойливые насекомые атакуют Байдена прямо в аэропорту. Президент вынужден отмахиваться от цикад, которые заполонили Восточное побережье страны.

Глава Белого дома, пристукнув на шее насекомого, со смехом обратился к прессе: "Остерегайтесь цикад. Я только что прихлопнул одну – она меня достала".

