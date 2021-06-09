Представителя Белого дома заподозрили в отсутствии профессионализма

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифингах очень часто попадает впросак и отвечает невпопад, а для того, чтобы прикрыть свое незнание о каком-либо предмете вопроса нашла идеальную для себя формулировку – "я уточню".

Таким впечатлением поделился о голосе Овального кабинета российский историк и политолог Владимир Корнилов с изданием "ЦарьГрад". Он припомнил целый ряд промахов американки.

Отметим, буквально накануне любимица всех журналистов впечатлила их очередным историческим "шедевром". Псаки заявила о том, что президент США Джо Байден готовился к встрече с коллегой из РФ Владимиром Путиным 50 лет. Кроме того выяснилось, что она не ведает о санкциях Вашингтона в отношении российских предприятий космической отрасли, из-за чего Москва собралась выйти из МКС.

По мнению нашего эксперта, представитель Белого дома о событиях в мире зачастую вообще узнает от самих журналистов на брифингах, что было хорошо заметно еще в бытность ее спикером Госдепа. Сегодня она ведет себя также, считает Корнилов.

"Что касается того, что Байден 50 лет готовился к встрече с Путиным... Возможно, он и готовился, а Псаки на это времени потратила меньше. Так же как и на подготовку к брифингу", – заметил политолог.

При этом он предлагает не судить о профессиональном уровне тех членов администрации Байдена, которые действительно готовятся к предстоящему 16 июня в Женеве саммиту двух лидеров. Ляпы Псаки говорят лишь о ее качествах пресс-секретаря, полагает специалист.

"Он нам хорошо известен. Вы же помните и Белорусское море, и газ, который из Европы течет в Россию через Украину. Это же все была Псаки. Она не изменилась, она осталась той же", – констатировал Корнилов.

Отметим, что после вчерашнего феерического спича Псаки по поводу 50 лет подготовки Байдена к встрече с Путиным и незнания о санкциях против РФ по космосу представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале написала, что "уже боится новости читать, если честно".

В свою очередь, глава Роскомоса Дмитрий Рогозин также отреагировал на высказывания американки. Он разместил в соцсети видеокадры из популярной советской кинокомедии "Бриллиантовая рука", на которых Геша Козодоев говорит Семену Горбункову: "Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы".

