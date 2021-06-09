Брюсселю не нравится, что важные решения Вашингтон принимает без того, чтобы поставить союзников в известность

Евросоюз очень задел тот факт, что президент США Джо Байден согласился встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, не поставив Брюссель заранее об этом в известность. К такому выводу пришел политолог, глава Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин, комментируя публикацию Daily Express об обиде европейцев.

Британский таблоид сообщает о словесной войне между хозяином Белого дома и ЕС из-за предстоящей 16 июня в Женеве саммита глав США и РФ. Отмечается, что Байден начинает свое европейское турне с посещения Соединенного Королевства. Это его первая рабочая поездка за границу в должности президента.

По данным издания, лидеры ЕС "счастливы" от приезда высокопоставленного американца, однако они "идут разными путями" по многим вопросам. Некоторые участники союза жалуются на ряд решений Байдена, которые он принял без предупреждения Брюсселя. В частности, блок "пришел в ярость из-за того, что ему не сообщили о встрече президента США с Владимиром Путиным", следует из статьи.

"Почему мы должны разговаривать с ними, прежде чем реагировать на события, которые происходят у наших границ?" – цитирует Daily Express возмущенного европейского политика.

Евросоюз имеет большие амбиции и стремится стать ключевым игроком на международной арене, но в реальности его влияние сильно ограничено со стороны Вашингтона, заметил Самонкин.

"То есть Европейский союз узнает об итогах встречи только после ее проведения по тем резолюциям, которые будут приняты лидерами США и России. Именно этот факт очень задевает Брюссель", – сказал "ЦарьГраду" эксперт.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский прямо-таки вымолил телефонный разговор с Байденом, чтобы внушить старшему товарищу обязательно проговорить на саммите с Путиным тему украинского суверенитета. После беседы Киев переврал слова главы Овального кабинета насчет возможности предоставления Незалежной плана действий по членству в НАТО.

