Президент РФ высказался о законе "О коренных народах Украины"

Владимир Путин выразил свое мнение об идее украинского лидера Владимира Зеленского исключить русских из списка коренных народов Незалежной.

Глава РФ заявил, что отрицательно воспринял этот закон, подчеркнув, что называть русских некоренным народом смешно и глупо. Путин напомнил, что Украина как государство сформировалась как порождение периода СССР.

При этом президент провел параллель, сравнив стремление поделить народы Незалежной на коренные и нет с идеями Германии времен нацистов. Путин снова высказался о том, что из Украины пытаются сделать антипода РФ. При этом разгуливающих по улицам националистов никто не хочет замечать. Об Украине российский лидер высказался в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Он также подчеркнул, что у Киева и Москвы немало проблем и ему есть о чем поговорить с Зеленским.

Ранее о том, что ждет Украину после исключения русских из списка коренных народов, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.