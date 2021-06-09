"Смешно и глупо": Путин оценил идею Зеленского о русских

"Смешно и глупо": Путин оценил идею Зеленского о русских
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент РФ высказался о законе "О коренных народах Украины"

Владимир Путин выразил свое мнение об идее украинского лидера Владимира Зеленского исключить русских из списка коренных народов Незалежной.

Глава РФ заявил, что отрицательно воспринял этот закон, подчеркнув, что называть русских некоренным народом смешно и глупо. Путин напомнил, что Украина как государство сформировалась как порождение периода СССР.

При этом президент провел параллель, сравнив стремление поделить народы Незалежной на коренные и нет с идеями Германии времен нацистов. Путин снова высказался о том, что из Украины пытаются сделать антипода РФ. При этом разгуливающих по улицам националистов никто не хочет замечать. Об Украине российский лидер высказался в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Он также подчеркнул, что у Киева и Москвы немало проблем и ему есть о чем поговорить с Зеленским.

Ранее о том, что ждет Украину после исключения русских из списка коренных народов, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гостьgermanija
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furer
Гость 2021
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Чем бы дитя не тешилось , лиж бы не плакало . Ну а если серьёзно , то ЗЕЛЕНСКИЙ совсем не понимает , что творит ,он сейчас держит в руках не заряженное ружьё ,но и такое ружьё один раз может выстрелить .
Гость259943
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На украине живут евреи, армяне, греки, болгары, молдаване, поляки, румыны, татары, русские. По теории зеленского украина должна вернутся в Дикое поле, где коренными были суслики и хомяки. Получается, что укры произошли от сусликов.
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