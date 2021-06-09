Глава РФ сообщил о сокращении подлетного времени ракет альянса к Москве до 10 минут

Президент России Владимир Путин не считает "болтовней" разговоры о возможности вступления Украины в НАТО. Об этом глава государства рассказал в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Лидер нации подчеркнул, что даже в период хороших отношений с РФ западные партнеры наплевали на интересы Москвы в вопросе расширения Североатлантического блока. Он пояснил, чем чревато для нашей страны членство Незалежной.

"Если Украина войдет в альянс, то подлетное время ракет от Харькова или Днепропетровска до центральной части России, до Москвы уменьшится до 7-10 минут", – заявил Путин.

Он задался вопросом, может ли РФ считать это "красными линиями" угрозы для государства.

По словам президента, Москва не знает, о чем договорились Киев и Запад по вопросу вступления Украины в НАТО, и учитывает это.

По его словам, как минимум, 50% жителей соборной не хотят вхождения страны в альянс, и "это умные люди".

"Я говорю без всякой иронии, не потому, что другие – глупые, а потому, что те, кто не хотят, понимают, что они не желают оказаться на линии огня, они не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом", – цитирует "Интерфакс" верховного главнокомандующего.

Ранее в этой же беседе Путин высказался об идее президента Украины Владимира Зеленского разделить граждан страны на коренные и некоренные народы. Также он прокомментировал новую форму украинских футболистов для Евро-2020, где присутствует нацистский лозунг.

