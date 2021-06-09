Беглая домохозяйка руками американцев хочет осуществить транзит власти в Республике

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова сочла "невиданной подлостью" призыв к Вашингтону беглой белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской ввести рестрикции против крупных промышленных компаний Республики.

Со своей антигосударственной просьбой экс-кандидат в президенты страны обратилась к Конгрессу США.



"Американские санкции против белорусских предприятий уже готовы, и нужен был тот, кто от имени и по поручению озвучит "многочисленные просьбы трудящихся о повышении цен на основные товары"? Подлость невиданная", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Дипломат обратила внимание домохозяйки, которая сейчас живет за счет налогоплательщиков Литвы, на тот факт, что на этих предприятиях трудятся обычные граждане Белоруссии. Захарова задалась риторическим вопросом, как можно просить Запад прицельно бить по своим же соотечественникам, которые годами и десятилетиями создают внутренний продукт.

Ранее сегодня Тихановская в формате видеосвязи выступила в Комитете по иностранным делам Сената США. Оппозиционерка призвала американцев ввести ограничения в отношении ведущих предприятий Белоруссии. В частности, гражданка попросила санкционировать "Беларуськалий" и Мозырский нефтеперерабатывающий завод, назвав их "пособниками Лукашенко".

По задумке домохозяйки, подобные меры иностранного государства могут "стать толчком для начала транзита власти" в Белоруссии.

