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Грядущая встреча российского лидера Владимира Путина с американским
коллегой Джо Байденом обещает стать одним из важнейших событий в политической
сфере за последнее время. Обе стороны ведут подготовку к саммиту. По словам
представителя Белого дома, Байден даже уже определил, как именно будет
разговаривать с Путиным.
Так, советник главнокомандующего американцев по нацбезопасности Джек Салливан объявил, что его начальник собирается общаться со своим российским визави "ясно и прямо", пишет РИА "Новости".
К слову, недавно выяснилось, что европейцы обиделись на Байдена из-за встречи с Путиным. Брюсселю не нравится, что Вашингтон принимает важные решения без него.
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