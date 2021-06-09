Глава США активно готовится к саммиту

Грядущая встреча российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом обещает стать одним из важнейших событий в политической сфере за последнее время. Обе стороны ведут подготовку к саммиту. По словам представителя Белого дома, Байден даже уже определил, как именно будет разговаривать с Путиным.



Так, советник главнокомандующего американцев по нацбезопасности Джек Салливан объявил, что его начальник собирается общаться со своим российским визави "ясно и прямо", пишет РИА "Новости".

К слову, недавно выяснилось, что европейцы обиделись на Байдена из-за встречи с Путиным. Брюсселю не нравится, что Вашингтон принимает важные решения без него.