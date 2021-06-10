Действия Киева с большой долей вероятности приведут к блокировке российского газопровода

Списывать Зеленского со счетов, несмотря на готовящееся завершение строительства "Северного потока-2", не стоит – Украина обладает большим спектром возможностей повлиять на реализацию российского газового проекта, считает директор украинского Центра политического маркетинга Василий Стоякин.

В беседе с "Вечерней Москвой" он предупредил Россию о вероятности провокаций со стороны Украины, которые по результативности будут напоминать ядерное оружие.

"И это может нанести неприемлемый ущерб не только сторонникам "Северного потока – 2", но и самому Зеленскому", – подчеркнул эксперт.

Наиболее вероятным сценарием развития событий Стоякин считает стычку на украинско-российской границе. По его словам, украинский президент может заявить, что Россия совершила на них нападение, предъявив якобы доказательства – какие именно будет неважно, впрочем, как и участие российской стороны в провокации.

После подобных заявлений страны Запада будут вынуждены реагировать, признав факт агрессии против Украины. И бить могут по тому, что первое попадется под руку – к примеру, "Северному потоку – 2". Политолог заключил, что с высокой степенью вероятности после инцидента российский газопровод будет заблокирован.

Однако, заметил Стоякин, это может обернуться плохо и для самого Владимира Зеленского. После якобы агрессии России в адрес Украины внутреполитическая ситуация в стране может обостриться, и украинскому президенту придется долго выправлять положение. Решиться ли глава Украины на подобный шаг – остается большим вопросом.