Россию предупредили о провокации Украины перед запуском "Северного потока-2"

Россию предупредили о провокации Украины перед запуском "Северного потока-2"
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Действия Киева с большой долей вероятности приведут к блокировке российского газопровода

Списывать Зеленского со счетов, несмотря на готовящееся завершение строительства "Северного потока-2", не стоит – Украина обладает большим спектром возможностей повлиять на реализацию российского газового проекта, считает директор украинского Центра политического маркетинга Василий Стоякин.

В беседе с "Вечерней Москвой" он предупредил Россию о вероятности провокаций со стороны Украины, которые по результативности будут напоминать ядерное оружие. 

"И это может нанести неприемлемый ущерб не только сторонникам "Северного потока – 2", но и самому Зеленскому", – подчеркнул эксперт.

Наиболее вероятным сценарием развития событий Стоякин считает стычку на украинско-российской границе. По его словам, украинский президент может заявить, что Россия совершила на них нападение, предъявив якобы доказательства – какие именно будет неважно, впрочем, как и участие российской стороны в провокации. 

После подобных заявлений страны Запада будут вынуждены реагировать, признав факт агрессии против Украины. И бить могут по тому, что первое попадется под руку – к примеру, "Северному потоку – 2". Политолог заключил, что с высокой степенью вероятности после инцидента российский газопровод будет заблокирован.

Однако, заметил Стоякин, это может обернуться плохо и для самого Владимира Зеленского. После якобы агрессии России в адрес Украины внутреполитическая ситуация в стране может обостриться, и украинскому президенту придется долго выправлять положение. Решиться ли глава Украины на подобный шаг – остается большим вопросом. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость258643
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Зелепидора и так в скором времени набутылят . Все зависит, кто его жыдовскую задницу будет бутылить, простой народ или фашисты 404.
гость
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Статья govno, автор dolboeb.
Гость256504
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А зачем Зелебобе стычки устраивать и "предъявлять доказательства"? Возьмет пример с хозяев, те умеют лихо придумывать и потом визжать на весь мир
Бункерный Дед-Бидон
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Если тупой nugop зелибоба замутит нечто подобное, то России придется реставрировать нашу гтс, находящуюся на территории украинской области РФ.
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