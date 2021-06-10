У Вашингтона есть шансы наладить отношения с Москвой

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков рассказа, при каком условии Россия может исключить США из списка недругов России. Это произойдет тогда, когда из-за океана перестанут вмешиваться в нашу жизнь, а также не станут больше проводить враждебную политику, сообщил работник дипломатического ведомства.

Вашингтон не должен мешать экономическим и внешнеполитическим интересам Москвы, и отбросить вызывающие и грубые попытки решать внутренние дела страны. Кроме того, Америке следует прекратить нарушать сотрудничество РФ с другими странами и ее усилиям России по объединению с ними, уточнил замглавы МИД.

До постановления о списке юридической базы не было, теперь же она есть. И его не станут пересматривать, отметил Рябков в беседе с корреспондентом РИА "Новости".

В перечень недружественных стран, утвержденный кабмином РФ в середине мая, попали только два государства. Кроме Америки, там оказалась Чехия, напоминает телеканал "360".

Накануне МИД России ответил на новые угрозы США по "Северному потоку – 2". Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, чтопоставкам энергоресурсов по газопроводу будет дан старт, и дальнейшие действия Белого дома на это повлиять не могут.