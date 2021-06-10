Экс-премьер обвинил администрацию Зеленского в "мусоливании" ситуации

Тема возможного конфликта является для действующей украинской администрации прикрытием экономических проблем в стране. Такое заявление сделал бывший премьер Незалежной Николай Азаров, заявивший о том, что ситуацию "мусолят" действующий лидер государства Владимир Зеленский с его предшественником Петром Порошенко.

По словам бывшего главы правительства, в случае реального военного конфликта с привлечением российской армии итоги войны можно было бы подсчитывать через неделю после начала боевых действий.

"Никто не даст больше. Скорее всего, через неделю эта война закончилась бы, если бы существовала в реальности", – выразил мнение Азаров в ходе выступления на украинском телеканале NewsOne.

Политик также обратил внимание на то, что украинские власти уже вписали военные сборы в проект государственного бюджета до 2024 года. Это уже значит то, что все последующее время Киев будет продолжать свои "мантры" про военный конфликт с РФ, отмечает URA.RU.

По мнению Азарова, настоящая причина незавидного положения населения Незалежной – события 2014 года, в результате которых, считает экс-премьер, Соединенные Штаты наделили государственной властью "своих марионеток", сообщает "Свободная Пресса".

Ранее Азаров заявил, что "военная истерия" действующей украинской администрации призвана на деле скрыть провалы Владимира Зеленского и его политики. По мнению бывшего главы правительства Незалежной, на фоне накачки местного населения военной риторикой ВСУ активно перемещает войска в Донбассе, а Киев пытается отвлечь этой темой внимание граждан от текущих проблем.