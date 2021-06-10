Офис Зеленского признал зависимость украинской армии от российского топлива

Офис Зеленского признал зависимость украинской армии от российского топлива
Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Чиновник заявил, что Киев должен пересмотреть отношения с соседями

Вооруженные силы Украины окажутся на какое-то время недееспособны в случае отказа топлива из России. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Незалежной Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Так, по словам украинского чиновника, речь идет о довольно серьезном сроке – армия может оказаться недееспособной на два месяца.

Арестович также заявил, что государство должно пересмотреть свои отношения с каждым из соседей, включая Россию с Белоруссией, если проявляет заботу о своей экономике, населении и перспективах, отмечает RT.

"Без таких отношений мы лишимся боеспособности. Просто утратим. Потому что закупаем у РФ и Белоруссии 70 процентов всего топлива. Ведь оно, на самом деле, предназначено и для армии. То есть наше принципиальное "нет" приведет к лишению топлива в ВСУ на месяц-другой", – высказался Арестович.

Представитель офиса президента добавил, что история знает множество примеров, когда стороны конфликта сохраняли экономические отношения и продолжали торговать, передает "Общественная служба новостей".

"Это невозможно разорвать даже за целый год. Что уж говорить про сутки", – заявил чиновник в эфире телеканала "Украина 24"

Ранее бывший глава правительства Украины Николай Азаров заявил, что реальный военный конфликт между Россией и Украиной завершился бы уже через неделю, а сама действующая власть в лице офиса Зеленского "мусолит" ситуацию о "военной агрессии" РФ, пытаясь отвлечь население от внутригосударственных проблем. Бывший премьер-министр напомнил, что Киев уже вписал военные сборы в проект госбюджета до 2024 года.

Егор МАЛКОВ

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