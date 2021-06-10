Белоруссию подумывают отключить от SWIFT из-за инцидента с самолетом

Белоруссию подумывают отключить от SWIFT из-за инцидента с самолетом
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Европейские парламентарии настаивают на "максимальном воздействии"

Экстренная посадка пассажирского лайнера компании Ryanair в Минске, с рейса которого сняли белорусского оппозиционера Романа Протасевича вместе с гражданкой РФ Софьей Сапегой, является "актом государственного терроризма". Об этом говорится в новом проекте резолюции Европарламента. 

Известно, что документ будет включен в процедуру голосования сегодня, 10 июня, в ходе пленарной сессии.

Члены парламента призывают официальный Минск к срочному освобождению задержанных, а также всех представителей СМИ и политзаключенных в Белоруссии.

Также парламентарии заявили, что не признают итоги прошедшей президентской кампании в республике и считают действующий в стране режим "нелегитимным и преступным".

Европарламент обращается в резолюции к совету ЕС с призывом к принятию очередных санкционных мер для "максимального воздействия" на официальный Минск, а также тех, кто поддерживает действующие белорусские власти. Ограничения, считают депутаты, необходимо ввести в отношении государственных и частных компаний, которые либо аффилированы с госаппаратом, либо известны увольнениями персонала за участие в протестных акциях.

Вместе с тем европарламентарии призывают отказаться от сотрудничества с госбанками Белоруссии, ограничить местных "дочек" международных банковских организаций в кредитах и рассмотреть вариант отключения республики от системы SWIFT.

Также говорится и о других мерах, таких как отстранение Минска от участия в спортивных играх, включая Олимпийские, и чемпионатов Европы и мира, сообщает "Интерфакс".

Европарламент выражает обеспокоенность "привязанностью РФ к режиму Лукашенко", под которой имеет в виду "финансовую помощь и тесное сотрудничество между спецслужбами".

Несколькими днями ранее сообщалось о том, что Брюссель готовит новые санкции в отношении белорусских чиновников и "Белавиа".

Егор МАЛКОВ

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