Дата российско-американского саммита осталась неизменной - 16 июня 2021 года

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут на вилле "Ла Гранж" в Женеве. Об этом сообщили в МИД Швейцарии в четверг, 10 июня.

"Знаменитая вилла Ла Гранж примет президентов Байдена и Путина 16 июня. Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы",

– такое сообщение разместило ведомство на своей странице в "Твиттере".

The iconic Villa La Grange will host Presidents Biden 🇺🇸 and Putin 🇷🇺 on June 16. Switzerland thanks the two countries for the trust expressed by choosing #Geneva@POTUS @KremlinRussia_E pic.twitter.com/Q8vag8hhhL — Swiss MFA (@SwissMFA) June 10, 2021

Ранее стало известно, что местные власти закрыли для посещений в период с 8 по 18 июня два городских парка – "Ла-Гранж" и "О-Вив". Причины этого решения не уточнялись, однако оба парка имеют в центре виллы, где возможно проведение международных мероприятий на высшем уровне. Поэтому журналисты предположили, что на одной из них и состоится 16 июня российско-американский саммит.

По некоторым данным, в Брюсселе обиделись на Белый дом за выбор места переговоров с лидером Кремля без согласования с руководством ЕС.