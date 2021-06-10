Место встречи Путина и Байдена уточнили

Дата российско-американского саммита осталась неизменной - 16 июня 2021 года

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут на вилле "Ла Гранж" в Женеве. Об этом сообщили в МИД Швейцарии в четверг, 10 июня.

"Знаменитая вилла Ла Гранж примет президентов Байдена и Путина 16 июня. Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы",

– такое сообщение разместило ведомство на своей странице в "Твиттере".

Ранее стало известно, что местные власти закрыли для посещений в период с 8 по 18 июня два городских парка – "Ла-Гранж" и "О-Вив". Причины этого решения не уточнялись, однако оба парка имеют в центре виллы, где возможно проведение международных мероприятий на высшем уровне. Поэтому журналисты предположили, что на одной из них и состоится 16 июня российско-американский саммит.

По некоторым данным, в Брюсселе обиделись на Белый дом за выбор места переговоров с лидером Кремля без согласования с руководством ЕС.

Николай ВИКТОРОВ

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