Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут на вилле "Ла Гранж" в Женеве. Об этом сообщили в МИД Швейцарии в четверг, 10 июня.

"Знаменитая вилла Ла Гранж примет президентов Байдена и Путина 16 июня. Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы",

– такое сообщение разместило ведомство на своей странице в "Твиттере".

The iconic Villa La Grange will host Presidents Biden 🇺🇸 and Putin 🇷🇺 on June 16. Switzerland thanks the two countries for the trust expressed by choosing #Geneva@POTUS @KremlinRussia_E pic.twitter.com/Q8vag8hhhL