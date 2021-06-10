Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы

Правоохранительные органы задержали в Польше одного из местных граждан. Мужчину обвиняют в шпионаже в пользу России, о чем сообщили в Генпрокуратуре республики.

Как отмечает источник, задержание произошло еще 31 мая. Операцию провели сотрудники Агентства внутренней безопасности.

В ведомстве уточнили, что речь идет о Януше Н., который является экс-журналистом местного еженедельного журнала Wprost. В настоящее время задержанный находится под арестом. Ему грозит десятилетний тюремный срок.

Генеральная прокуратура Польши также заявляет, что фигурант занимался "деятельностью в пользу РФ", активизированной после того, как одного из его коллег также задержали по подозрению в шпионаже.

Ведомство утверждает, что журналист якобы действовал в интересах разведки РФ и пытался наладить контакт как с представителями госвласти Польши, так и сотрудниками Европарламента. Целью его деятельности, заявили в правоохранительных органах, было ослабление позиций республики на европейской и международной аренах.

Известно, что в ходе обыска у фигуранта было изъято свыше 300 тыс. злотых (примерно 80 тыс. долларов – прим. ред.), а также электронные носители данных, передает РИА "Новости".

В отношении задержанного вынесли меру пресечения в виде ареста на трехмесячный срок.

Ранее сообщалось о разоблачении агента украинских спецслужб в России. Так, сотрудники Федеральной службы безопасности выяснили, что фигурант долгое время занимался услугами по оказанию "консультативной помощи" для СБУ во вред государственной безопасности РФ. Сам задержанный признался в содеянном.