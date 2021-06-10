Каждый президент будет стараться выяснить настрой другого

В последнее время в прессе немало внимания уделяется предстоящей встрече в Европе Владимира Путина и Джо Байдена. каких только вопросов за это время не обсуждалось в СМИ. не обшлось и без интереса о том, как поведут себя при этом лидеры России и США. Своим мнением по этому поводу поделился с журналистами эксперт Петр Акопов.

Каждый из президентов будет стараться выяснить личный настрой другого. Они будут прощупывать психологию друг друга, сообщил политолог. Это будет основным в поведении обоих, ведь их позиции "всем известны", пояснил аналитик.

При этом глава Белого дома станет демонстрировать, какой он "жесткий парень". И будет всем своим видом и манерой разговора доказывать, что за ним – сила всего Запада, отметил эксперт.

Это совсем не так постарается дать понять российский же лидер. В беседе он сделает упор на то, что у американского президента нет не только изображаемой им армии, но и общего с Европой фронта, добавил Акопов.

Что касается тем обсуждения на встрече, то, в частности, об Украине первым может заговорить Байден. И обсуждать ситуацию в Незалежной они будут во вторую, а то и в третью очередь. Путин не поднимет такой не важный для себя вопрос, лишь понаблюдает, как его поставит заокеанский коллега, уверен политолог.

По его словам, возможное предложения главы США изменить минский формат российский лидер отвергнет. О гарантиях транзита и другом президент РФ вряд ли скажет что-то новое.

Коснется беседа двух президентов и Белоруссии. И оба тут выскажутся "аккуратно и особо не давя, потому что они же боятся, что давление только подталкивает к преобразованию Союзного государства в единое государство", рассказал аналитик.

Не обойдут вниманием и другие проблемы. Могут затронуть тему Ирана, Кореи, ракет и разоружения. Однако все это совсем не значит, что по каким-нибудь вопросам удастся достичь согласия, заключил специалист в комментарии "Украине.ру".

Чуть раньше сегодня уточнили место встречи Путина и Байдена. Она произойдет в объявленную дату -16 июня – на знаменитой вилле Ла Гранж в Женеве.