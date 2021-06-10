Тихановская попросила у Запада международного трибунала для Лукашенко

Тихановская попросила у Запада международного трибунала для Лукашенко
Светлана Тихановская. Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via/www.globallookpress.com
Экс-кандидат требует новых санкций

Чешские власти должны устроить международную встречу, на которой необходимо обсудить ситуацию в Белоруссии. Также Праге следует добиться инициации трибунала для расследования общей ситуации в республике, которая сложилась после президентской кампании 2020 года, о чем заявила экс-кандидат на должность президента в Белоруссии Светлана Тихановская, выступая в местном парламенте.

Так, по словам Тихановской, Запад должен занять уверенную позицию в отношении "незаконного режима" Лукашенко. Оппозиционер уточнила, что речь идет об отказе от признания правительства действующей власти, а также признании "преступными организациями" белорусских правоохранительных структур, включая КГБ, ОМОН и главк по борьбе с ОПГ и коррупцией.

"Я призываю Чешскую Республику возбудить против преступников дела в рамках универсальной юрисдикции. Я призываю к созданию Международного трибунала для расследования преступлений диктатуры Лукашенко в прошлом и на выборах после 2020 года", – приводит заявление Тихановской ее сайт.

В конце своего обращения к чешскому Сенату экс-кандидат призвала Прагу с Европейским союзом принять четвертый санкционный пакет против белорусских властей, а также инициировать пятый. Так, по словам Тихановской, речь должна идти о персональных ограничениях: в "черный список" необходимо включить судей, прокуроров, силовиков и бизнесменов.

Тихановская также обозначила в качестве одного из наказания для Лукашенко прекращение торговли нефтью и удобрениями, а также отказ от инвестиций и выдачи кредитов для Белоруссии.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о "невиданной подлости" Тихановской.

Егор МАЛКОВ

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