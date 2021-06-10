Одного из двух дипломатов Северной Македонии выдворяют из России

В Москве останется единственный представитель этой республики

Сотрудник посольства Северной Македонии в Москве будет выдворен из России. Об этом сообщили в МИД РФ в четверг, 10 июня.

В ведомстве уточнили, что нота об объявлении дипломата персоной нон грата уже передана временной поверенной в делах Республики на территории РФ О.Чаушевской-Димовской.

"Данная мера является ответом на принятое в мае с.г. северомакедонской стороной ничем не мотивированное решение объявить "persona non grata" дипломата посольства России в Скопье",

пояснили в МИД РФ.

Таким образом, в Москве останется лишь один представитель республики Северная Македония. Ранее Мария Захарова предупредила, что ответ на действия Скопье будет "чувствительным".

Николай ВИКТОРОВ

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