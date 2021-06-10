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Сотрудник посольства Северной Македонии в Москве будет выдворен из России. Об этом сообщили в МИД РФ в четверг, 10 июня.
В ведомстве уточнили, что нота об объявлении дипломата персоной нон грата уже передана временной поверенной в делах Республики на территории РФ О.Чаушевской-Димовской.
"Данная мера является ответом на принятое в мае с.г. северомакедонской стороной ничем не мотивированное решение объявить "persona non grata" дипломата посольства России в Скопье",
– пояснили в МИД РФ.
Таким образом, в Москве останется лишь один представитель республики Северная Македония. Ранее Мария Захарова предупредила, что ответ на действия Скопье будет "чувствительным".
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