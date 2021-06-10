Боевые подразделения альянса находятся в нескольких районах вблизи от линии соприкосновения

В ОБСЕ назвали военные учения Украины и НАТО около Донбасса провокацией. Такую оценку им дал постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич.

Незалежная и альянс собираются провести целых семь подобных маневров. Пока идут Defender Europe, а с июня по июль ожидаются Sea Breeze. Состоятся также "Объединенные усилия", "Казацкая булава" и другие, сообщил постпред.

По его словам, во время подготовки к учениям на Украину прибывают инструкторы. Кроме того, поставляются военная техника и оружие, которое потом достанется ВСУ и военным формированиям местных националистов, отметил он в разговоре с корреспондентом РИА "Новости"

И все это происходит недалеко от линии соприкосновения. В частности, там уже в нескольких районах находятся британские и датские боевые подразделения. Для чего они туда прибыли, поинтересовался Лукашевич. И добавил:

"Это прямая вооруженная провокация".

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ не обращает внимания на накачивание Украины вооружениями. Несмотря на ограничения, предусмотренные документом о торговле оружием в рамках ООН, а также Вассенаарскими договоренностями.

В самой же Незалежной ссылаются на свою независимость. И говорят, что имеют право проводить учения с другими странами и закупать вооружения и военную технику, указал постпред РФ.

Недавно о том, что НАТО вооружает Украину под предлогом учений, отмечали в Минобороны РФ.Совместные маневры закончатся, а техника и боеприпасы останутся в у ВСУ и нацподразделений, также заявляли в ведомстве.