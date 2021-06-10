За хозяином Овального кабинета в европейском турне нужен глаз да глаз

Супруга президента США Джо Байдена Джилл Байден сделала мужу замечания во время своего выступления перед американскими военнослужащими на базе Королевских ВВС Милденхолл.

Отметим, первая леди Штатов сопровождает хозяина Белого дома в его первом заокеанском турне со дня вступления в должность. Однако Джилл не поедет дальше Британии, она вернется домой уже в это воскресенье. Таким образом, как пишет "Московский комсомолец", жена главы государства не будет ему опорой ни на на встрече с лидерами НАТО и ЕС, ни в Женеву, где пройдут его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Зная о рассеянности своего 78-летнего мужа во время вступительной речи перед воинами Пентагона Джилл Байден не упустила возможности с юмором и под смех собравшихся сделать лидеру нации замечание, чтобы тот не отвлекался.

Произошло это в момент, когда первая леди вдруг обратила внимание на то, что все военнослужащие стоят и предложила им сесть. Президент, который стоял чуть сзади жены, отвернулся, чтобы убедиться, все ли выполнили эту просьбу.

И тут Джилл Байден сказала ему, что нужно сосредоточиться: "Джо, обрати внимание!" Глава государства выполнил "приказание" и за спиной супруги отдал ей честь.

"Доктор Джилл Байден – удивительная, заботливая, порядочная, образованная, добросердечная и замечательная первая леди", – отреагировал на этот момент один из пользователей в "Твиттер", опубликовав соответствующий видеосюжет.

Dr. Jill Biden is an amazing, caring, decent, educated, kind-hearted, wonderful First Lady 👏🏼

pic.twitter.com/cHhAMGYGIN — Saúl Alejandro (@SaulAlejandr00) June 10, 2021

Ранее супруга президента разместила на своей странице с Сети фотографию, на которой она изображена с документами в руках. Снимок женщина сопроводила подписью "Готовлюсь к G7".

