Супруга президента США Джо Байдена Джилл Байден сделала мужу замечания во время своего выступления перед американскими военнослужащими на базе Королевских ВВС Милденхолл.

Отметим, первая леди Штатов сопровождает хозяина Белого дома в его первом заокеанском турне со дня вступления в должность. Однако Джилл не поедет дальше Британии, она вернется домой уже в это воскресенье. Таким образом, как пишет "Московский комсомолец", жена главы государства не будет ему опорой ни на на встрече с лидерами НАТО и ЕС, ни в Женеву, где пройдут его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Зная о рассеянности своего 78-летнего мужа во время вступительной речи перед воинами Пентагона Джилл Байден не упустила возможности с юмором и под смех собравшихся сделать лидеру нации замечание, чтобы тот не отвлекался.

Произошло это в момент, когда первая леди вдруг обратила внимание на то, что все военнослужащие стоят и предложила им сесть. Президент, который стоял чуть сзади жены, отвернулся, чтобы убедиться, все ли выполнили эту просьбу.

И тут Джилл Байден сказала ему, что нужно сосредоточиться: "Джо, обрати внимание!" Глава государства выполнил "приказание" и за спиной супруги отдал ей честь.

"Доктор Джилл Байден – удивительная, заботливая, порядочная, образованная, добросердечная и замечательная первая леди", – отреагировал на этот момент один из пользователей в "Твиттер", опубликовав соответствующий видеосюжет.

