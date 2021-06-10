Заокеанские кураторы европейских госпереворотов считают, что нужно помочь молодым демократиям отвернуться от России

Американские сенаторы-русофобы Роб Портман и Джин Шахин поведали соотечественникам о тюрьмах в Белоруссии и преследованиях "активистов". Об "ужасах режима" президента Александра Лукашенко политики рассказали в интервью местному National Public Radio, признав, что в самой Республике они не были, а мнение составили со слов беглой оппозиционерки Светланы Тихановской.

С белорусской домохозяйкой американцы, недавно вернувшиеся из поездки в Европы, встретились в Литве. Сенаторы выразили экс-кандидату в президенты свою поддержку. Они уверены, что бацька пользуется одобрением российского коллеги Владимира Путина, "сажая в тюрьму не только оппозиционеров".

Шахин назвала Тихановскую "очень красноречивой" (а мы вспомним речь домохозяйки на некоей международной конференции), смелой и заботящейся о своей стране (про заботу чуть ниже). По словам американки, Александр Григорьевич "мучает" население Республики. Причем так прямо и заявила:

"Как мы видели, он [Лукашенко – прим. ред] мучает некоторых из них – нескольких".

Вот еще выдержки из феерического интервью.

NPR: И просто для ясности, вы сами не были в Белоруссии, верно?

Портман: Нет, мы были в Литве, потому что...

NPR: Да. Да.

Портман: Мы не могли поехать в Белоруссию.

NPR: Верно.

ПОРТМАН: У нас был военный самолет. Но у нас была хорошая личная встреча с госпожой Тихановской. И она так впечатляет.

Парочка американских сенаторов также сообщила о поездке в Литву, Украину и Грузию. В самой Белоруссии они не были, а о происходящем в стране им рассказала беглая оппозиционерка во время личной встречи в Вильнюсе. Там Тихановская живет на западные гранты, средства литовских налогоплательщиков и помощь белорусской диаспоры, как заявил задержанный в аэропорту Минска 23 мая экс-борец с "режимом" Роман Протасевич.

Парламентарии призвали ввести против Минска новые санкции, о которых просит белорусская домохозяйка. Вашингтон обязан помочь молодым демократиям, чтобы те "могли избавиться от зависимости от России", убежден Портман.

Напомним, накануне Тихановская призвала Конгресс США наложить рестрикции на крупнейшие предприятия Республики, а именно "Беларуськалий" и Мозырский нефтеперерабатывающий завод, назвав их "пособниками Лукашенко". Такую просьбу гражданки Белоруссии представитель МИД РФ Мария Захарова оценила как "подлость невиданная".

