Путин послал четкий сигнал Вашингтону по членству Украины в НАТО - эксперт

Путин послал четкий сигнал Вашингтону по членству Украины в НАТО - эксперт
Владимир путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.comП
Москва пытается не допустить ситуации, при которой одним ударом противник сможет "обезглавить" страну

Президент РФ Владимир Путин вчерашним заявлением о "красных линиях" для Москвы в вопросе членства Украины в НАТО послал достаточно ясный сигнал не Киеву, а Вашингтону. К такому выводу пришел военный эксперт Павел Фельгенгауэр в интервью с телеграм-каналом "Радиоточка НСН".

Напомним, накануне российский лидер указал, что в случае вступления Незалежной в Североатлантический блок размещенные на ее территории ракеты смогут достичь центральной части РФ и Москвы за 7-10 минут. Для нашей страны данная возможность становится "красной линией", предупредил лидер нации.

"(Президент США Джо) Байден приехал в Европу с основополагающим стремлением, что "America is back", "Мы вернулись". А Путин сказал в ответ, что мы тоже вернулись. Все вернулись туда, где были в 1979 году, на вершину Холодной войны", – заметил эксперт.

По его словам, когда глава государства говорил о "красных линиях", он подразумевал угрозу уничтожения всего высшего руководства России, которую несет размещение баз альянса на Украине.

"Здесь речь идет о так называемом "обезглавливающем ударе". Это то, о чем наш Генштаб все уши прожужжал Кремлю еще с конца 1970-х годов", – пояснил Фельгенгауэр.

Он считает, что, как и в советские времена, американцы развертывают в Европе (возможно, они уже есть в Польше и Румынии) крылатые ракеты наземного базирования для того, чтобы уничтожить наше руководство. При перебазировании систем ПРО в Харьков или Донбасс подлетное время пентагоновских ракет будет еще ближе к Москве или, например, Сочи, где Путин проводит много времени, указывает специалист.

А ведь американцы также создают гиперзвуковые ракеты средней дальности морского, наземного и воздушного базирования, и уже через два-три года они поступят на вооружение. Только лишь потенциальное их размещение на Украине уже "создает угрозу начальству, а начальство это не любит", подчеркнул Фельгенгауэр.

Впрочем, уверен он, в ближайшее время Незалежную в НАТО не примут, поскольку у членов объединения нет по данному вопросу консенсуса. Однако в будущем все может измениться, и именно об этом вчера предостерегал Путин.

Добавим, что верховный главнокомандующий накануне заявил, что не считает "болтовней" разговоры о возможности членства Украины в НАТО. Кроме того он сравнил потенциальное размещение ракет альянса на украинской территории с тем, как если бы Москва сделала то же самое на Кубе, и задался риторическим вопросом, было бы ли это приемлемо для Вашингтона.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость260704
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игорь
он четкий сигнал послал и своему народу когда отбирал пенсии
Бедняга! Зациклился на пенсиях и рабстве. Попей водички. Может отпустит.
Гость258621
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Четкий сигнал - это трупики в ряд стай нациков под Донецком. А слова про возможное вступление свиней в НАТО должно формулироваться четко и понятно для животных - они вступят туда, но только в виде колбасы - варено-копченой.
Гость260595
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Пора уже епнуть упреждающим ударом Байдена.
игорь
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он четкий сигнал послал и своему народу когда отбирал пенсии
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