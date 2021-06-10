Москва пытается не допустить ситуации, при которой одним ударом противник сможет "обезглавить" страну

Президент РФ Владимир Путин вчерашним заявлением о "красных линиях" для Москвы в вопросе членства Украины в НАТО послал достаточно ясный сигнал не Киеву, а Вашингтону. К такому выводу пришел военный эксперт Павел Фельгенгауэр в интервью с телеграм-каналом "Радиоточка НСН".

Напомним, накануне российский лидер указал, что в случае вступления Незалежной в Североатлантический блок размещенные на ее территории ракеты смогут достичь центральной части РФ и Москвы за 7-10 минут. Для нашей страны данная возможность становится "красной линией", предупредил лидер нации.

"(Президент США Джо) Байден приехал в Европу с основополагающим стремлением, что "America is back", "Мы вернулись". А Путин сказал в ответ, что мы тоже вернулись. Все вернулись туда, где были в 1979 году, на вершину Холодной войны", – заметил эксперт.

По его словам, когда глава государства говорил о "красных линиях", он подразумевал угрозу уничтожения всего высшего руководства России, которую несет размещение баз альянса на Украине.

"Здесь речь идет о так называемом "обезглавливающем ударе". Это то, о чем наш Генштаб все уши прожужжал Кремлю еще с конца 1970-х годов", – пояснил Фельгенгауэр.

Он считает, что, как и в советские времена, американцы развертывают в Европе (возможно, они уже есть в Польше и Румынии) крылатые ракеты наземного базирования для того, чтобы уничтожить наше руководство. При перебазировании систем ПРО в Харьков или Донбасс подлетное время пентагоновских ракет будет еще ближе к Москве или, например, Сочи, где Путин проводит много времени, указывает специалист.

А ведь американцы также создают гиперзвуковые ракеты средней дальности морского, наземного и воздушного базирования, и уже через два-три года они поступят на вооружение. Только лишь потенциальное их размещение на Украине уже "создает угрозу начальству, а начальство это не любит", подчеркнул Фельгенгауэр.

Впрочем, уверен он, в ближайшее время Незалежную в НАТО не примут, поскольку у членов объединения нет по данному вопросу консенсуса. Однако в будущем все может измениться, и именно об этом вчера предостерегал Путин.

Добавим, что верховный главнокомандующий накануне заявил, что не считает "болтовней" разговоры о возможности членства Украины в НАТО. Кроме того он сравнил потенциальное размещение ракет альянса на украинской территории с тем, как если бы Москва сделала то же самое на Кубе, и задался риторическим вопросом, было бы ли это приемлемо для Вашингтона.

