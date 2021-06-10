Украина отыгралась на белорусах и закрыла вещание телеканала из-за советских фильмов

Украина отыгралась на белорусах и закрыла вещание телеканала из-за советских фильмов
Фото: Michael Weber/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Советская киноклассика посягнула на нацбезопасность Незалежной

Киевский режим запретил ретрансляцию на территории Украины телеканала "Беларусь 24" из-за запрещенного контента. В Минске сочли это цензурой СМИ и нарушением прав белорусов, проживающих в Незалежной. Об этом говорится в заявлении Белорусского Союза Журналистов.

Ранее в четверг Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания Украины уведомил о закрытии "Беларусь 24". Постмайданным руководителям не понравилось размещение в его эфире произведений, запрещенных для демонстрации украинцам, и фильмов с участием актеров, внесенных Минкультом в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности соборной, сообщила пресс-служба ведомства.

"Украина отыгралась на белорусских журналистах и запретила трансляцию очередного телеканала. На этот раз жертвой внесудебной расправы стал единственный белорусский спутниковый телеканал "Беларусь 24", – говорится в заявлении БСЖ в их телеграм-канале.

Там отметили, что Киев предпринял свои действия без предварительного предупреждения Минска, предъявления претензий и судебного разбирательства.

По мнению профессионального сообщества, причиной демарша украинских чиновников стал факт показа в эфире телеканала
белорусской советской киноклассики, доля которой была увеличена к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

"Если это так, то речь идет об очередной демонстрации неонацистской практики и идеологии нынешним политическим режимом на Украине. Белорусский союз журналистов выражает решительный протест в связи с закрытием телеканала, цензурой в СМИ, героизацией нацистских практик в общественном и медийном поле Украины", – следует из текста сообщения.

В БСЖ подчеркнули, что главными жертвами решения властей Незалежной становятся сами граждане соборной, включая и этнических белорусов, для которых закрытый канал был единственной медийной связью с большой родиной.

Напомним, на Украине прекращено вещание почти всех российских телеканалов, поскольку они показывают фильмы и программы с актерами и ведущими, внесенными в черные списки киевским режимом.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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