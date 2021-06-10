Москва расторгла с Вашингтоном меморандум по "открытой суше"

Документ просуществовал почти 30 лет

Россия расторгла меморандум с США "О понимании в отношении открытой суши". Распоряжение об этом сегодня подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА "Новости".

"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения меморандума о понимании между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки в отношении "открытой суши", – следует из текста документа.

Меморандум был подписан Вашингтоном и Москвой 17 июня 1992 г. и закреплял уведомительный порядок для дальних поездок дипломатов.

Напомним, о будущей денонсации данного документа сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров еще 16 апреля, когда министр комментировал антироссийские санкции Штатов. Тогда же он объявил об ответных мерах со стороны России.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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