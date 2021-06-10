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Россия расторгла меморандум с США "О понимании в отношении открытой суши". Распоряжение об этом сегодня подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА "Новости".
"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения меморандума о понимании между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки в отношении "открытой суши", – следует из текста документа.
Меморандум был подписан Вашингтоном и Москвой 17 июня 1992 г. и закреплял уведомительный порядок для дальних поездок дипломатов.
Напомним, о будущей денонсации данного документа сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров еще 16 апреля, когда министр комментировал антироссийские санкции Штатов. Тогда же он объявил об ответных мерах со стороны России.
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