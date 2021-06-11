Трамп дал совет Байдену перед встречей с Путиным

Трамп дал совет Байдену перед встречей с Путиным
Дональд Трамп. Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Экс-президент США передал "наилучшие пожелания" российскому лидеру

Дональд Трамп обратился к Джо Байдену с рекомендацией и просьбой. В письме, отправленном по электронной почте, он посоветовал своему преемнику не уснуть во время общения с Владимиром Путиным. 

Кроме того, экс-президент США передал "наилучшие пожелания" российскому лидеру. А нынешнему главе Белого дома пожелал удачи на приближающейся встрече, передает RT.

Послание Трампа было отправлено в то время, когда в Британию на саммит лидеров G7 уже начали съезжаться главы государств, входящих в "семерку". Байден был уже там и даже успел пообщаться с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.

Собеседники наперебой расхваливали друг друга. А президент США еще и презентовал британцу велосипед, пишет The Madison Leader Gazette.

Самым главным событием, однако многие эксперты считают не саммит, а встречу глав Америки и России. Она состоится 16 июня в Женеве. До этого, в предстоящие выходные, глава Белого дома нанесет визит королеве Елизавете II в Виндзорском замке, после чего отправится на саммит НАТО в Бельгию.

Трамп в ходе выборов президента США неоднократно называл Байдена "сонным Джо", напоминает "МИР24".  Он говорил, что у того уставший и невыспавшийся вид.

Накануне стало известно, что место встречи Путина и Байдена обнесли забором с колючей проволокой. Заграждения поставили на входе в парк Ла Гранж, где, как сообщалось, и состоится беседа глав двух стран.

Ранее высказывались предположения,как поведут себя президенты России и США при встрече в Женеве. Гороворилось, что они "прощупают друг друга", чтобы выяснить настрой.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость255992
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"ороворилось, что они "прощупают друг друга", чтобы выяснить настрой" - гомосятина какая-то ))))) Не щупать они там друг-друга будут, а письками меряться
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