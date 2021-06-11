В РФ дали понять, что встреча лидеров двух стран не изменит текущего состояния российско-американских отношений

Денонсация Москвой договора по "открытой суше" накануне саммита лидеров РФ и США является несвоевременным сигналом. К такому мнению склоняется президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

По его оценке, переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена являются крайне значимым событием, от их исхода зависит очень многое. Поэтому в интересах обеих сторон снижать взаимную напряженность, а не усиливать ее, предпринимая шаги, которые вовсе не обязательно делать сейчас.

"В преддверии такой судьбоносной встречи обе стороны должны какие-то сигналы позитивные подавать. Санкции и контрсанкции можно отложить на потом",

– высказался эксперт в эфире РЕН ТВ. Между тем, и РФ, и США предпринимают недружественные меры. В частности, по запросу американской стороны в Швейцарии, где и состоится саммит Путина и Байдена, был задержан россиянин Владислав Клюшин. Вашингтон подозревает его в финансовых махинациях и требует экстрадиции в США, а Москва выступает против.

По мнению Лозанского, подобные действия свидетельствуют о том, что неким силам очень не нравится предстоящий российско-американский саммит, однако руководству двух стран необходимо воздерживаться от реакций на различные провокации, когда на кону стоят важнейшие вопросы.

Накануне стало известно, что правительство РФ расторгло меморандум с США "О понимании в отношении "открытой суши". Соглашение предусматривало обязанность дипломатов уведомлять МИД другой страны о своих длительных поездках по территории государства пребывания.

Несколько дней назад Москва вышла и из Договора по открытому небу в ответ на аналогичное решение Вашингтона. Но это решение, по мнению эксперта, принесет явную пользу России.

Саммит Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Накануне швейцарцы уточнили место встречи двух лидеров.