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Вопрос "Северного потока-2" остается в зоне повышенного внимания дипломатов ФРГ и США, несмотря на решение американцев отказаться от части санкций в отношении строящегося газопровода. Об этом сообщил политический директор МИД ФРГ Йенc Плётнер.
Отказ Белого дома от введения пакета санкций против "Северного потока-2" можно рассматривать как фактическое признание американцами права проекта на существование. Для европейцев это очень важно, поскольку в строительстве газопровода задействованы многие компании из ЕС. Однако это не означает, что все противоречия сняты. Берлин настроен и дальше отстаивать интересы участников "Северного потока-2".
"Теперь у нас есть возможность в партнерстве со всеми участниками проекта начать поиск решений, которые бы развеяли связанные с ним опасения. Среди таковых и вопрос о транзите газа через территорию Украины",
– рассказал Плетнер в комментарии РИА "Новости". Он отметил, что позиция Берлина заключается в том, что "Северный поток-2" не должен ставить под удар энергобезопасность Украины. Поэтому Германия совместно с другими членами ЕС намерена приложить усилия для того, чтобы договор о транзите российского газа в Европу через территорию Незалежной был продлен и после 2024 года.
Ранее в Кремле дали понять, что готовы и дальше использовать ГТС Украины, но на рыночных условиях. Правила, действующие сейчас, ставят "Газпром" в невыгодную позицию: российский монополист вынужден слишком много переплачивать украинской стороне.
Тем временем строительство нового газопровода идет активными темпами. Первая нитка уже полностью готова, на 11 июня запланирована пробная подача газа в трубу. В Киеве эту новость восприняли крайне негативно.
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