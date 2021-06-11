Германия готовится к новым переговорам с США по "Северному потоку-2"

Германия готовится к новым переговорам с США по "Северному потоку-2"
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
В центре обсуждения – судьба украинского транзита

Вопрос "Северного потока-2" остается в зоне повышенного внимания дипломатов ФРГ и США, несмотря на решение американцев отказаться от части санкций в отношении строящегося газопровода. Об этом сообщил политический директор МИД ФРГ Йенc Плётнер.

Отказ Белого дома от введения пакета санкций против "Северного потока-2" можно рассматривать как фактическое признание американцами права проекта на существование. Для европейцев это очень важно, поскольку в строительстве газопровода задействованы многие компании из ЕС. Однако это не означает, что все противоречия сняты. Берлин настроен и дальше отстаивать интересы участников "Северного потока-2".

"Теперь у нас есть возможность в партнерстве со всеми участниками проекта начать поиск решений, которые бы развеяли связанные с ним опасения. Среди таковых и вопрос о транзите газа через территорию Украины",

рассказал Плетнер в комментарии РИА "Новости". Он отметил, что позиция Берлина заключается в том, что "Северный поток-2" не должен ставить под удар энергобезопасность Украины. Поэтому Германия совместно с другими членами ЕС намерена приложить усилия для того, чтобы договор о транзите российского газа в Европу через территорию Незалежной был продлен и после 2024 года.

Ранее в Кремле дали понять, что готовы и дальше использовать ГТС Украины, но на рыночных условиях. Правила, действующие сейчас, ставят "Газпром" в невыгодную позицию: российский монополист вынужден слишком много переплачивать украинской стороне.

Тем временем строительство нового газопровода идет активными темпами. Первая нитка уже полностью готова, на 11 июня запланирована пробная подача газа в трубу. В Киеве эту новость восприняли крайне негативно.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость259361
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия будет работать над продлением соглашения между Москвой и Киевом! Самое самое, а почему транзит ГАЗА через Украину не оплачивать США и ГЕРМАНИЕЙ, мы получаем деньги за газ до границе с Украиной, а дальше головная боль Германии, ЕС и США.
Россия -Русь
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Сегодня стартуют подготовительные работы к заполнению "Северного потока-2" газом. Украинская ГТС становится ещё на один шаг к статусу самой большой и ржавой трембиты мира.))
Гость259361
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия будет работать над продлением соглашения между Москвой и Киевом! Самое самое, а почему транзит ГАЗА через Украину не оплачивать США и ГЕРМАНИЕЙ, мы получаем деньги за газ до границе с Украиной, а дальше головная боль Германии ЕС и США.
Гость256778
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Глава МИД ФРГ призвал G7 сплотиться против Китая и России: события ночи 11 июня!!! Это война.
Гость259361
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Война всё ближе!В МИД ФРГ высказались о возможных поставках оружия на Украину
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