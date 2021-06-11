Кремль крайне трезво оценивает ситуацию, считает эксперт

В высказывании президента России Владимира Путина о возможностях вступления Украины в ряды Североатлантического альянса имеется ряд моментов, на которые следует обратить пристальное внимание. Об этом заявил политолог Дмитрий Куликов.

Ранее президент РФ заявил, что сегодня отсутствуют гарантии того, что Украине откажут в членстве НАТО, несмотря на массовую реакцию отечественных обозревателей и медиа, которые "посмеиваются" над украинской администрацией, считая такой сценарий невозможным. Тем не менее, напомнил российский лидер, вопрос крайне серьезен. По словам Путина, в ходе расширения Альянса Запад проигнорировал мнение российской стороны. Формальные ограничения для Украины имеются, однако гарантировать отказ со стороны НАТО для Незалежной нельзя.

По словам политолога, в высказывании российского лидера проясняются следующие моменты. Первый заключается в том, что Москва не испытывает доверия в этом вопросе ни к одной из сторон, а, значит, не строит никаких иллюзий в отношениях с Соединенными Штатами. Второй же заключается в том, что Кремль весьма ответственно и серьезно относится к западной повестке, оценивая все возможные риски и угрозы, пишет РИА ФАН.

"Мы очень трезво подходим к всему риску, вытекающему из использования Украины в качестве плацдарма против России. Неважно, как то оформлено юридически. Важно то, что сам этот факт является серьезным вызовом для нашей национальной безопасности", – пояснил политолог в эфире "Вести FM".

Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр заявил, что высказывание об Украине Путин адресовал Западу, предупредив таким образом Белый дом о "красных линиях".