Катастрофические последствия отключения России от SWIFT раскрыл эксперт

Катастрофические последствия отключения России от SWIFT раскрыл эксперт
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В данной мере не заинтересованы ни РФ, ни западный бизнес

Политики, рассуждающие об исключении России из системы международных платежей SWIFT, просто не понимают, о чем говорят. Подобный шаг стал бы мировой катастрофой, поскольку сломал бы всю систему глобальной торговли. На это указал президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин.

Он напомнил, что у РФ с ЕС налажен значительный товарооборот. Если Россия будет исключена из SWIFT, ни мы, ни европейцы не сможем рассчитываться за поставки и оплачивать импорт.

"Будет разрушена вся система мировой торговли",

приводит РИА "Новости" мнение эксперта. По его оценке, Запад не пойдет на подобную меру. Однако естественно, что российские власти стремятся подстраховаться. С этим связаны и реструктуризация золотовалютного резерва РФ, и соответствующие заявления руководства страны.

Ранее в Москве дали понять, что готовят превентивные меры в ответ на угрозу отключения страны от SWIFT. При этом даже в Брюсселе признали, что сделать это не просто даже при коллективном желании ЕС, поскольку SWIFT – это частная коммерческая структура, которая не обязана исполнять санкционные решения политиков.

При этом простым россиянам беспокоиться не о чем: банковские карты будут работать даже при отказеSWIFT обслуживать финансовые операции РФ.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость260436
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Этот балда не сказал, что именно поэтому никто никого ни от какого свифта не отключит и не планировал. И они (буржуины) уже об этом сами официально заявляли.
игорь
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ломать же не строить
а пока ломают власти лишь свой народ отнимая у людей пенсии
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