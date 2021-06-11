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Политики, рассуждающие об исключении России из системы международных платежей SWIFT, просто не понимают, о чем говорят. Подобный шаг стал бы мировой катастрофой, поскольку сломал бы всю систему глобальной торговли. На это указал президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин.
Он напомнил, что у РФ с ЕС налажен значительный товарооборот. Если Россия будет исключена из SWIFT, ни мы, ни европейцы не сможем рассчитываться за поставки и оплачивать импорт.
"Будет разрушена вся система мировой торговли",
– приводит РИА "Новости" мнение эксперта. По его оценке, Запад не пойдет на подобную меру. Однако естественно, что российские власти стремятся подстраховаться. С этим связаны и реструктуризация золотовалютного резерва РФ, и соответствующие заявления руководства страны.
Ранее в Москве дали понять, что готовят превентивные меры в ответ на угрозу отключения страны от SWIFT. При этом даже в Брюсселе признали, что сделать это не просто даже при коллективном желании ЕС, поскольку SWIFT – это частная коммерческая структура, которая не обязана исполнять санкционные решения политиков.
При этом простым россиянам беспокоиться не о чем: банковские карты будут работать даже при отказеSWIFT обслуживать финансовые операции РФ.
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