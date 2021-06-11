Россия примет исключительные меры против вступления Украины в НАТО – МО

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Россия не может допустить размещения направленных на нее ракет на территории соседних стран, поэтому вступление в НАТО Украины, Грузии или появление западных войск в Белоруссии просто исключено. Москва сделает все, чтобы этого не произошло, предупредили в Минобороны РФ.
Размещение на Украине так называемых систем ПРО, которые в одно мгновение могут превратиться в ударные пусковые установки, представляет явную угрозу безопасности и суверенитету России. Так же как и установка таких систем в Грузии или дислокация подразделений НАТО в Белоруссии. Поэтому Москва этого просто не допустит, сообщил источник в Генштабе Минобороны РФ.
"В случае возникновения подобных угроз Россия примет все меры, в том числе исключительные, для их полной нейтрализации",
– цитирует слова источника телеграм-канал "Главмедиа".
Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, как США противостояли размещению ядерных ракет на Кубе – дело дошло до Карибского кризиса, который остановили в шаге от войны. В случае с продвижением НАТО к границам России та же история: Москва использует все возможности, чтобы не позволить установить направленное на нее оружие у ее же границы.
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