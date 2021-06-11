Американская администрация угодила в коварную "ловушку", считает министр

О решении Соединенных Штатов отказаться от некоторых санкционных мер против участников "Северного потока – 2" глава польского МИД Збигнев Рау узнал из средств массовой информации. Об этом сам министр сообщил в интервью для местной газеты.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, Штаты не обсуждали этот вопрос с польской стороной. В январе Рау провел первый разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который заверил коллегу в том, что без Варшавы Белый дом "ничего не сделает".

"Мы согласились о срочном возобновлении стратегического диалога с США. Два следующих месяца ходили слухи о том, что Штаты и ФРГ ведут конфиденциальные переговоры по "Северному потоку – 2". До нас доходили данные о том, что такие переговоры не ведутся. Мы приняли эти утверждения, несмотря на то, что они противоречили нашим знаниям, основанным на других источниках. Сейчас я читаю сообщения о том, что в Вашингтоне ведут переговоры соратники Меркель с советниками Байдена по завершению проекта", – высказался министр.

По мнению Рау, газопровод не только свяжет интересы Германии и России, но и станет общеевропейской угрозой – как для Украины, так и для центральноевропейских государств.

"Правительство Германии попалось в эту российскую ловушку, а теперь в нее попадает администрация Джо Байдена. Это приведет к эскалации агрессивного поведения России. Уже осенью 2021 года мы станем свидетелями новых маневров российского Запада. Скоро у России будет возможность проверить реакцию США и Германии. Кто тогда заплатит по счетам за немецкие и американские ошибки?" – высказался министр в интервью для Rzeczpospolita.

Ранее в канцелярии президента Польши заявили, что завершение строительства "Северного потока – 2" и проблемы с Baltic Pipe стали хитрым переплетением.