Варшава неумело выбирает союзников

На слова представителя Нацсовета по развитию при президенте Польши Витольда Модзелевского о причине ненависти его страны ко всему российскому откликнулись в РФ. Оценку высказыванию дал член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Он сказал, что согласен с таким мнением. Но у поляков не русофобия, ведь "боязни русских там нет, есть русоненавистничество", пояснил он, добавив, что "в Польше ненавидят Россию и русских".

Антироссийской и русоненавистнической политикой, отметил Цеков, Польша отличилась и раньше. Она никогда не умела выбирать союзников. Те, кого считала друзьями, рано или поздно бросали ее, и она терпела одну неудачу за другой, напомнил сенатор.

В очередной раз закрепившись на антироссийских позициях, Варшава сама страдает. Отказ от пропаганды ненависти к России оказался бы им полезен. В дружбе с Россией Польша "эффективно бы развилась как славянское государство", подытожил Цеков в комментарии "Ленте.ру".

На днях профессора Варшавского университета Витольд Модзелевский назвал единственную причину ненависти властей своей страны к России. Они изо всех сил пытаются угодить своему "всесильному покровителю, единственному защитнику свободного мира" – США, пояснил эксперт.

В Польше считают союз с Америкой единственной гарантией своей независимости, которая "по сути антироссийская". И величайшим достижением либеральной демократи, которой твердят в Варшаве является возможность "продавать все... включая политику", написал аналитик в Myśl Polska.

Он также допустил, что Вашингтон сблизится с Москвой. И тогда у Польши "появятся другие приоритеты", а русофобия мгновенно улетучится. Пока же власти США, как и в прежние годы, якобы поддерживая демократию, инвестировал в определенную политику, сообщил Модзелевский, передает телеканал "360".