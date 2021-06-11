В стране вводится институт единого оператора газификации

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном подведении газа к границам участка граждан. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации в пятницу, 11 июня.

В частности, согласно закону, вводится институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ), то есть отечественный монополист "Газпром".

Там, где концерн не присутствует, появится региональный оператор газификации, отмечается в документе.

Также в законе говорится и об источниках финансирования новой программы.

Прежде всего, речь идет об инвестиционной надбавке ГРО – теперь ее можно направлять на финансирование "последней мили", т.е. укладки трубы от межпоселкового газопровода до границ участка. Данное строительство сейчас оплачивают граждане. Помимо этого, "Газпром" или региональный оператор смогут привлекать средства через механизмы льготных кредитов и займов.

Напомним, 2 июня 2021 г. соответствующий закон поддержал Совет Федерации. За день до этого необходимые поправки в законодательство приняли депутаты Госдумы.