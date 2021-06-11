Прилетевшей на G7 Меркель велели держать руки при себе

Прилетевшей на G7 Меркель велели держать руки при себе
Ангела Меркель. Фото: Christian Marquardt/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Главе правительства Германии пришлось перейти на жесты йогов

Уходящая с поста канцлера ФРГ Ангела Меркель попала в неприятную ситуацию, прибыв на саммит G7 в британском в Корнуолле.

В аэропорту фрау канцлерин встречала официальная делегация. Меркель, соскучившаяся за время пандемии по очным мероприятиям, крепко пожала руку представителю Великобритании и уже собиралась обмениваться рукопожатиями дальше, как получила строгое замечание от члена своей команды.

Впрочем, опытный немецкий политик не растерялась и дальше приветствовала собравшихся жестом, напоминающим намасте, – сложив руки у груди в полупоклоне. 

Саммит G7 в Великобритании будет проходить с 11 по 13 июня. Помимо лидеров "большой семерки", на него приглашено руководство Евросоюза. На полях мероприятия запланировано несколько двусторонних встреч. В частности, Ангела Меркель уже пообщалась с президентом США Джо Байденом. Итогом стало подтверждение визита канцлера ФРГ в Вашингтон 15 июля 2021 года.

В ходе европейского турне американского лидера запланирована его встреча с главой РФ Владимиром Путиным. Российско-американский саммит пройдет в Женеве 16 июня. Вокруг виллы, где будут общаться Путин и Байден, предпринимаются беспрецедентные меры безопасности.

Ангела Меркель покинет пост канцлера Германии в 2021 году.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

"Нафтогаз" предупреждает: запуск "Северного потока-2" может обернуться войной

Украинская сторона опасается потерять и транзит российского газа

Озвучена стратегия НАТО по уничтожению России

Западный обозреватель рассказал о главном преимуществе Пентагона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей