Главе правительства Германии пришлось перейти на жесты йогов

Уходящая с поста канцлера ФРГ Ангела Меркель попала в неприятную ситуацию, прибыв на саммит G7 в британском в Корнуолле.

В аэропорту фрау канцлерин встречала официальная делегация. Меркель, соскучившаяся за время пандемии по очным мероприятиям, крепко пожала руку представителю Великобритании и уже собиралась обмениваться рукопожатиями дальше, как получила строгое замечание от члена своей команды.

Впрочем, опытный немецкий политик не растерялась и дальше приветствовала собравшихся жестом, напоминающим намасте, – сложив руки у груди в полупоклоне.

Саммит G7 в Великобритании будет проходить с 11 по 13 июня. Помимо лидеров "большой семерки", на него приглашено руководство Евросоюза. На полях мероприятия запланировано несколько двусторонних встреч. В частности, Ангела Меркель уже пообщалась с президентом США Джо Байденом. Итогом стало подтверждение визита канцлера ФРГ в Вашингтон 15 июля 2021 года.

В ходе европейского турне американского лидера запланирована его встреча с главой РФ Владимиром Путиным. Российско-американский саммит пройдет в Женеве 16 июня. Вокруг виллы, где будут общаться Путин и Байден, предпринимаются беспрецедентные меры безопасности.

Ангела Меркель покинет пост канцлера Германии в 2021 году.