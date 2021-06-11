Ветеран Афганской войны был поражен масштабами раздачи за бесценок или бесплатно национального достояния

В годы президентства Бориса Ельцина "нагло разворовывался" бюджет России, ситуация с коррупцией представляла "тихий ужас". В государстве происходило масштабное разграбление. Об этом поведал в интервью изданию "Лента.ру" бывший вице-президент РФ, генерал-майор авиации в отставке Александр Руцкой.

В свое время ему поручили бороться с коррупцией и преступностью в стране. Причем это случилось после того, как Ельцину не понравилось, что его подчиненный мешает ему проводить в стране "фермеризацию" сельскохозяйственного сектора. Собственно, к 1995 г. почти полностью убитого, отметил Руцкой.

Герой Советского Союза, прошедший Афган, набрал в свою команду специалистов из прокуратуры, МВД, ФСБ, Верховного суда. Прежде всего они решили провести "тотальный контроль всех распоряжений и постановлений правительства и президента, касающихся финансовых и материально-технических ресурсов, а также приватизации".

По словам Руцкого, когда проверяющие углубились в работу, то и у них, и у него самого "съехали глаза на затылок от того, что происходило" в государстве.

"Это был тихий ужас. Шло тотальное разграбление страны и раздача за бесценок и даже даром национального достояния. Бюджет нагло разворовывался", – заявил ярый оппонент Ельцина.

Он подчеркнул, что такова была его реакция всего лишь спустя месяц после начала проверок.

Напомним, должность вице-президента Руцкой занимал с 10 июля 1991-го по 25 декабря 1993 года. После октябрьских событий 93-го в Москве этот пост был упразднен в связи с вступлением в силу новой Конституции РФ.

