Байдена к встрече с Путиным натаскивал лично директор ЦРУ - СМИ

Байдена к встрече с Путиным натаскивал лично директор ЦРУ - СМИ
Джо Байден. Фото: CNP/ AdMedia/ www.globallookpress.com
Американское издание выяснило, с какими словами должен уйти лидер РФ после переговоров

Директор ЦРУ Уильям Бернс лично натаскивал президента США Джо Байдена к встрече с лидером России Владимиром Путиным. Об этом сообщает журнал Time, разместивший на свою новую обложку в преддверии саммита в Женеве портрет хозяина Белого дома в солнцезащитных очках с отражением в них российского визави.

Отмечается, что Бернс выступает за возвращение к сдерживанию Москвы, как это было во времена холодной войны.

По данным издания, которое ссылается на трех сотрудников администрации Белого дома, большая часть подготовки Байдена происходила в ходе ежедневного брифинга разведки. Главной фигурой на них был директор ЦРУ, бывший посол США в Москве Бернс.


Байден собирается вести с Путиным переговоры с жесткой позицией и намерен заявить ему о шагах Вашингтона в качестве наказания за некие неправедные действия с нашей стороны. В частности, объявит ему о том, что США обладают собственными кибервозможностями и могут нацелиться "на личное состояние Путина за рубежом".

"Куда бы ни отправился, он должен встречать сопротивление", – цитирует слова чиновника журнал.

Также утверждает, что цель команды Байдена состоит в том, чтобы Путин ушел с переговоров со словами: "Американцы что-то замышляют против нас".

Вместе с тем в статье подчеркивается, что американский лидер намерен на саммите ослабить напряженность в отношениях с Россией и обеспечить предсказуемость для обеих сторон.

Напомним, саммит глав РФ и США должен пройти 16 июня в Женеве. Накануне экс-президент Дональд Трамп дал совет Байдену, как себя вести с Путиным, а, заодно, попросил передать российскому лидеру от него привет.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Оленей(лосей) пробивал ему за неправильный вопрос/ответ, фанеру проверял за попытку уснуть, в слоны переводил ремнем с 0,5 кг <цензура>.
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