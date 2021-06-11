Бывший помощник Владимира Путина считает, что на Западе уже устали от Незалежной

Украину "можно вернуть только силой". Об этом заявил экс-помощник президента России Владислав Сурков в интервью телеграм-каналу WarGonzo.

При этом политик подчеркнул, что сила может быть разной.

"Не только военная. Есть еще сила спецслужб, она другая. Есть сила, так называемая, мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния", – пояснил Сурков.

По его мнению, в настоящий момент РФ выигрывает в сложившейся международной ситуации, а мир "устает от Украины".

Сурков был помощником президента России Владимира Путина с сентября 2013-го по февраль 2020 года. Он занимался вопросами социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования конфликта в Донбассе. После отставки политик сообщил, что причиной его увольнения стало "изменение контекста" в отношениях между Москвой и Киевом.

