Украину можно вернуть силой - Сурков

Украину можно вернуть силой - Сурков
Фото: Viktor Chernov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Бывший помощник Владимира Путина считает, что на Западе уже устали от Незалежной

Украину "можно вернуть только силой". Об этом заявил экс-помощник президента России Владислав Сурков в интервью телеграм-каналу WarGonzo.

При этом политик подчеркнул, что сила может быть разной.

"Не только военная. Есть еще сила спецслужб, она другая. Есть сила, так называемая, мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния", – пояснил Сурков.

По его мнению, в настоящий момент РФ выигрывает в сложившейся международной ситуации, а мир "устает от Украины".

Сурков был помощником президента России Владимира Путина с сентября 2013-го по февраль 2020 года. Он занимался вопросами социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования конфликта в Донбассе. После отставки политик сообщил, что причиной его увольнения стало "изменение контекста" в отношениях между Москвой и Киевом.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость.
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ой!скрепные обосрались Обо¢рался ты петушок, розовый гребешок. Притом мощно. Всю свою е66учую бандерию затопил. Уроды вонючие. Со¢и п-здуй.
Гость256011
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Померла, так померла.
Гость259943
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Чемодан без ручки да ещё набитый бендеровским <цензура>. Оно нам надо.
Просто перепахать и засеять.
гость
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игорь ты по ходу бомжара тупорылый, все про¢рал, пропил, винишь теперь всех. Пошел-ка ты на huy dolboeb.
игорь
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а пока отбираете без силы у народа пенсии своего))
гость
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ой ! скрепные обосрались
гость
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Цель оправдает средства? Потом это восстанавливать всё, как после 2-й мировой войны. Своих проблем хватает. Надо будет сами придут.
крым наш
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Не-не,дальше сами!
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