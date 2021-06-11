Евросоюз отказался бояться России

Евросоюз отказался бояться России
Шарль Мишель. Фото: Dimitrios Karvountzis/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Представительница Брюсселя проведет встречу с Байденом накануне его переговоров с Путиным

Европейский союз не боится России и решительно проявляет свою позицию. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью бельгийскому телеканалу LN24.

Он проговорил ставшую уже популярной мантру коллективного Запада под руководством лидера США Джо Байдена, чтобы действия Москвы были более предсказуемыми и стабильными.

"Мы осуждаем незаконные, подрывные и провокационные действия России. Мы не боимся Россию и проявляем решительность. Я смог это спокойно, но решительно заявить в разговоре с президентом Владимиром Путиным неделю назад", – цитирует РИА "Новости" мусью Мишеля.

Бельгиец отметил, что сплоченность Европы и Соединенных Штатов в отношении РФ "поможет защитить общие интересы и ценности". Он сообщил о будущей дискуссии с союзниками из Вашингтона по российской тематике, анонсировал переговоры главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен с Байденом аккурат накануне встречи американского лидера с Путиным.

"Это демонстрирует нашу координацию", – резюмировал Мишель.

Напомним, о желании иметь с Россией стабильные и предсказуемые отношения в последнее время неоднократно говорил хозяин Белого дома. В последний раз эту мантру он произнес в речи перед американскими военными на базе Королевских ВВС Милденхолл 9 июня. По словам Байдена, Штаты не ищут конфликта с РФ, а пребывают в поисках "стабильных предсказуемых отношений".

Ранее сегодня стало известно, что лидера американцев на переговоры с Путиным, которые пройдут в Женеве 16 июня, готовил лично бывший посол США в Москве, а ныне директор ЦРУ Уильям Бернс.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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