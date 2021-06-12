Обращение депутата к россиянам его донельзя разозлило

Инцидент произошел в эфире канала NewsOne. Депутат Андрей Лесик, состоящий в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" захотел поздравить соседей с праздником – Днем России, который отмечают 12 июня.



"…поздравляю россиян с их днем, главным праздником", -сказал депутат.

На обращение парламентария журналист Виктор Майстренко отреагировал, заматерившись. Он заявил, что "Это ****** (конец. – прим. ред.) Также он заявил, что Киев и Москва сейчас – в состоянии войны. А возобновить диалог с Россией журналист считает возможным только тогда, когда наша страна "развалится к чертовой матери". На этой почве Майстренко и Лесик повздорили.

Депутат осадил оппонента, указав, что он говорит глупости. Семь лет, подчеркнул парламентарий, на Украине "искусственно раздували" эту ситуацию с отношениями двух стран. И продолжают нагнетать, вместо того, чтобы сгладить углы и найти наконец общий язык. Лесик заявил, что россияне и украинцы всегда будут братскими народами.

Ранее президент РФ дал большое интервью, которое полностью посвящено отношениям с Украиной. В частности, Владимир Путин назвал решение украинского лидера Владимира Зеленского об исключении русских из списка коренных народов глупым.