Украинский журналист выматерился прямо в эфире из-за поздравления с Днем России

Обращение депутата к россиянам его донельзя разозлило

Инцидент произошел в эфире канала NewsOne. Депутат Андрей Лесик, состоящий в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" захотел поздравить соседей с праздником – Днем России, который отмечают 12 июня.

"…поздравляю россиян с их днем, главным праздником", -сказал депутат.

На обращение парламентария журналист Виктор Майстренко отреагировал, заматерившись. Он заявил, что "Это ****** (конец. – прим. ред.) Также он заявил, что Киев и Москва сейчас – в состоянии войны. А возобновить диалог с Россией журналист считает возможным только тогда, когда наша страна "развалится к чертовой матери". На этой почве Майстренко и Лесик повздорили.

Депутат осадил оппонента, указав, что он говорит глупости. Семь лет, подчеркнул парламентарий, на Украине "искусственно раздували" эту ситуацию с отношениями двух стран. И продолжают нагнетать, вместо того, чтобы сгладить углы и найти наконец общий язык. Лесик заявил, что россияне и украинцы всегда будут братскими народами.

Ранее президент РФ дал большое интервью, которое полностью посвящено отношениям с Украиной. В частности, Владимир Путин назвал решение украинского лидера Владимира Зеленского об исключении русских из списка коренных народов глупым.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Настоящий Одессит
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Хохлонбы сделали свой выбор. А вот простой народ жалко.
Гость259361
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Прервать свой визит в Россию в связи с убийством пяти военнослужащих украинскими диверсантами решил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, сообщает 11 июня Луганскинформцентр.
Вячеслав Москва
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Сомневаюсь, что в России кому-то интересна пустопорожняя болтовня какого-то чудака на букву ”м” из дурдома под названием ”Украина”.
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