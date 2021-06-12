Управленец почему-то начал делать политические заявление, подчеркнул эксперт

Политолог Иван Мезюхо недоумевает: почему Юрий Витренко, возглавляющий "Нафтогаз", вдруг начал рассуждать о политике. Вместо этого ему бы следовало обратить внимание на море проблем, которые сегодня есть на украинском газовом рынке. И заняться их решением.



По мнению Мезюхо, не стоит вообще рассуждать о какой-то мифической войне, которая, по словам Витренко, может развернуться из-за запуска "Северного потока – 2". Политолог напомнил, что российский газопровод обеспечит энергетическую безопасность для европейских стран. Кроме того, благодаря этому маршруту поставки газа не будут зависеть от изменчивого настроения украинской стороны. Эксперт подчеркнул, что это именно Незалежная воздает опасность для поставок газа европейцам.

"…заявления господина Витренко неадекватны",

– резюмировал Мезюхо в разговоре с RT.

О риске полномасштабной войны, который якобы усилится с запуском "Северного потока – 2", Витренко заявил накануне. Подробности – в нашем материале.