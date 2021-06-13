Грозит ударом по каждому: на Украине заявили о большом просчете с "Северным потоком-2"

Грозит ударом по каждому: на Украине заявили о большом просчете с "Северным потоком-2"
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Власти придерживались неверной тактики в отношении газового проекта

Запуск российского газопровода серьезно скажется на состоянии украинской экономики. Такого мнения придерживается депутат Рады от партии "Оппозиционная реформа – За жизнь" Нестор Шуфич.

Он утверждает, что недавно произошли "два очень печальных события" для украинцев. Запуск "Северного потока-2", который на минувшей неделе анонсировал российский президент, затронет буквально каждого жителя страны. По его словам, начало работы российского газового проекта нанесет серьезный удар по экономической системе Украине. 

Киев , как передает РИА "Новости" слова депутата со ссылкой на эфир украинского телеканала "Наш", пытался обезопасить себя от последствий запуска газопровода "мантрой", что тот никогда не будет достроен – мол, американцы никогда этого не допустят. Однако, как показали недавние события, официальные лица ошибались.

Шуфрич заявил, что изначально украинские власти придерживались неверной тактики в отношении "Северного потока-2". Он указал, что Киев в первую очередь боролся со строительством объекта, но просчитался. Страна была бы в лучшем положении, если бы власти занялись обеспечением долгосрочного контракта с Россией на транзит газа в Европу – лет на 14-25. 

На Украине, несмотря на заверения Владимира Путина о том, что транзит газа прекращен не будет, ожидают обратного. В частности, они полагают, что на газовых линиях могут возникать неожиданные поломки, вследствие чего российская сторона откажется от поставок газа по ненадежному транзитному пути. 

В "Нафтогазе" и вовсе полагают, что запуск работы "Северного потока-2" может обернуться полномасштабной войной – пока противостояние удается сдерживать благодаря российскому транзиту. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

крым наш
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Гость258513
регулярный бред рогуля со жмеренки
Они только это и умеют!
Гость255992
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Гость262139
транзит сохранится. будет этот говнопоток или не будет.
в европе не дураки отказываться от надежного транзита.
а транзит надежнее любого потока
"а транзит надежнее любого потока" - откуда ты вылез то "знаток"?
Гость258513
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Гость262139
транзит сохранится. будет этот говнопоток или не будет.
в европе не дураки отказываться от надежного транзита.
а транзит надежнее любого потока
регулярный бред рогуля со жмеренки
Гость262139
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транзит сохранится. будет этот говнопоток или не будет.
в европе не дураки отказываться от надежного транзита.
а транзит надежнее любого потока
Гость259943
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Запад стремится повесить содержание укро фашистов на нас. А СП2 это полностью исключает.
Гость259943
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Любыми ухищрениями пиндосы и подмятый ими запад пытаются заставить нас содержать фашистскую чуму. Именно этого и не даст СП2, обойдя зловредное антироссийское логово, а это очень не нравится заокеанским диктаторам.
Гость259361
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А что газ поставлять до границы Украина, а там пуст ЕС расплачивается за транзит, это решение.
Гость256041
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"Оппозиционная реформа – За жизнь" никакой силы не имеет, чего о ней писать.
Украина это фашисты, поддерживаемые деньгами НАТОвских стран, их цель уничтожение планета, а не жизнь на Земле.
гость
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Его же нет! Его же саша не дала построить! Дебилы упоротые, это вас нет на свете, есть хозблок гейропы, где ставят опыты над вами, хрюшками.
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