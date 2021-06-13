Власти придерживались неверной тактики в отношении газового проекта

Запуск российского газопровода серьезно скажется на состоянии украинской экономики. Такого мнения придерживается депутат Рады от партии "Оппозиционная реформа – За жизнь" Нестор Шуфич.

Он утверждает, что недавно произошли "два очень печальных события" для украинцев. Запуск "Северного потока-2", который на минувшей неделе анонсировал российский президент, затронет буквально каждого жителя страны. По его словам, начало работы российского газового проекта нанесет серьезный удар по экономической системе Украине.

Киев , как передает РИА "Новости" слова депутата со ссылкой на эфир украинского телеканала "Наш", пытался обезопасить себя от последствий запуска газопровода "мантрой", что тот никогда не будет достроен – мол, американцы никогда этого не допустят. Однако, как показали недавние события, официальные лица ошибались.

Шуфрич заявил, что изначально украинские власти придерживались неверной тактики в отношении "Северного потока-2". Он указал, что Киев в первую очередь боролся со строительством объекта, но просчитался. Страна была бы в лучшем положении, если бы власти занялись обеспечением долгосрочного контракта с Россией на транзит газа в Европу – лет на 14-25.

На Украине, несмотря на заверения Владимира Путина о том, что транзит газа прекращен не будет, ожидают обратного. В частности, они полагают, что на газовых линиях могут возникать неожиданные поломки, вследствие чего российская сторона откажется от поставок газа по ненадежному транзитному пути.

В "Нафтогазе" и вовсе полагают, что запуск работы "Северного потока-2" может обернуться полномасштабной войной – пока противостояние удается сдерживать благодаря российскому транзиту.