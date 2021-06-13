Белый дом раскритиковал Трампа за "дружеские отношения" с Россией

Белый дом раскритиковал Трампа за "дружеские отношения" с Россией
Дональд Трамп. Фото: White House/www.globallookpress.com
Действующая администрация намерена продемонстрировать президенту РФ противоположный сигнал

Американская сторона нацелена на демонстрацию жесткого подхода в отношении России на предстоящей встрече Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Как отметили в администрации Белого дома, Вашингтон ожидает прямого и откровенного диалога.

Один из представителей администрации президента США сообщил, что считает очный формат самым оптимальным для обсуждения ситуации по всем сферам взаимодействия с Кремлем – как в рамках договоренностей, так и в освещении тех проблем, которые вызывают серьезные опасения у Соединенных Штатов.

"Ключевая цель Белого дома по встрече, запланированной на среду, заключаться в передаче Байдена Путину сильного сигнала, в отличие от дружеских отношений, спрогнозированных экс-президентом Дональдом Трампом", – сообщают американские СМИ.

Как отмечает источник, после встречи с Путиным в Хельсинки экс-президент США заявил, что доверяет заявлению российского лидера, опровергнувшего "вмешательство" РФ в американские выборы 2016 года. Экс-посол администрации Обамы в РФ Майкл Макфол позднее заверил, что действующие власти намерены избежать этой ошибки.

Пока что неизвестно, пройдет ли встреча тет-а-тет. В Белом доме сообщили, что ожидаемое событие состоится в рамках "более широкого и более узкого форматов".

"Байден отправится на встречу с Путиным после нескольких дней встреч с ближайшими союзниками Америки. Официальные лица Белого дома надеются, что это продемонстрирует Путину единый фронт противодействия его злонамеренному поведению", – пишет NBC.

Ранее сообщалось о том, что уже 14 июня Штаты могут получить официальное решение НАТО по размещению ядерного вооружения на территории Европы.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость262143
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где это Трамп дружил с пидорашкой ? два B-52 в районе захваченного крыма очень быстро и эффективно остудили
плешивую головку из москвы.
Гость259361
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С куклой Путин будет обсуждать - «вопрос региональных конфликтов, Сирия, Ливия, прежде всего, вопросы, связанные с природоохранной деятельностью, вопросы глобального характера - как минимум вот эти три позиции. Есть и другие», но с неадекватом разве можно что-то обсудать. ВВП Вы в разуме или нет?
Гость259361
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Ранее в швейцарском МИД заявили, что вилла Ла Гранж в Женеве станет площадкой для переговоров Путина и Байдена 16 июня 'Это отличный, оборудованный госпиталь.
Гость257778
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Да все их сигналы им в думу. Семафорщики фиговы.
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