Путин рассказал о самом важном вопросе на встрече с Байденом

Путин рассказал о самом важном вопросе на встрече с Байденом
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Глава РФ уверен, что встреча может оказаться полезной

Предстоящая встреча с президентом США Джо Байденом даст свои результаты. По словам российского лидера Владимира Путина, саммит окажется полезным в случае успешного создания механизмов по взаимодействию между двумя государствами.

В ходе интервью президент России отметил, что обсудит с президентом Соединенных Штатов такие темы, как стратегическая стабильность, региональные конфликты, включая сирийский и ливийский кризисы, и экологическую безопасность.

"Как минимум вот эти три позиции. Есть и другие", – отметил президент.

Вместе с тем глава РФ назвал самый важный вопрос, который необходимо поднять на предстоящей встрече с американским коллегой. Речь идет о кибербезопасности. Путин указал на то, что отключения целых систем приводят к самым тяжелым последствиям. 

Российский лидер также сообщил, высказываясь об отношениях между двумя державами, что Кремль проявляет крайнюю сдержанность к Соединенным Штатам, и не совершил ни одного шага для ухудшения ситуации. Глава государства уверен, что ожидаемый саммит создаст условия, в рамках которого стороны смогут обсудить вопросы по стратегической ядерной стабильности.

По словам президента России, Москва также готова наладить с Вашингтоном взаимный обмен преступниками при обоюдной готовности взять на себя обязательства.

Как отметил Путин, стороны, как правило, снижают градус негатива в риторике перед встречей на высшем уровне для создания благоприятной обстановки. 

"Здесь нет ничего особенного, я бы не обольщался. Профессиональный подход", – заявил президент в ходе интервью на медиаплатформе "Смотрим".

Ранее в Кремле рассказали, что после встречи с Байденом глава государства намерен провести отдельную пресс-конференцию.

Егор МАЛКОВ

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