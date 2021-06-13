Глава РФ уверен, что встреча может оказаться полезной

Предстоящая встреча с президентом США Джо Байденом даст свои результаты. По словам российского лидера Владимира Путина, саммит окажется полезным в случае успешного создания механизмов по взаимодействию между двумя государствами.

В ходе интервью президент России отметил, что обсудит с президентом Соединенных Штатов такие темы, как стратегическая стабильность, региональные конфликты, включая сирийский и ливийский кризисы, и экологическую безопасность.

"Как минимум вот эти три позиции. Есть и другие", – отметил президент.



Вместе с тем глава РФ назвал самый важный вопрос, который необходимо поднять на предстоящей встрече с американским коллегой. Речь идет о кибербезопасности. Путин указал на то, что отключения целых систем приводят к самым тяжелым последствиям.



Российский лидер также сообщил, высказываясь об отношениях между двумя державами, что Кремль проявляет крайнюю сдержанность к Соединенным Штатам, и не совершил ни одного шага для ухудшения ситуации. Глава государства уверен, что ожидаемый саммит создаст условия, в рамках которого стороны смогут обсудить вопросы по стратегической ядерной стабильности.

По словам президента России, Москва также готова наладить с Вашингтоном взаимный обмен преступниками при обоюдной готовности взять на себя обязательства.

Как отметил Путин, стороны, как правило, снижают градус негатива в риторике перед встречей на высшем уровне для создания благоприятной обстановки.

"Здесь нет ничего особенного, я бы не обольщался. Профессиональный подход", – заявил президент в ходе интервью на медиаплатформе "Смотрим".

Ранее в Кремле рассказали, что после встречи с Байденом глава государства намерен провести отдельную пресс-конференцию.