Дипломаты заговорили о жестком ответе на "злонамеренные действия"

Великобритания хотела бы, чтобы отношения с Россией стали лучше, но при этом есть необходимость приспособиться к будущим угрозам со стороны противника. Такую точку зрения высказал глава МИД страны Доминик Рааб.

Он заявил, что РФ по отношению в Великобритании является враждебным государством, поэтому ей, как и другим подобным странам, необходимо четко давать понять, что на злонамеренное поведение последует жесткий ответ.

"Мы будем призывать их к ответственности и заставим платить за злонамеренные действия", – заявил дипломат в эфире Sky News.

Однако, по его словам, в Лондоне с равной степенью хотели бы и улучшить отношения с Москвой. Он отметил, что "дверь дипломатии" всегда остается открытой для "улучшения поведения".

Ранее королевский флот намеревался послать России мощный сигнал с помощью захода в Черное море, отправив туда авианосную группу во главе с кораблем Queen Elizabeth. Эксперты полагают, что Великобритания давно используется Североатлантическим альянсом для развертывания собственных баз на территории Украины.