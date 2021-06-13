"Заставим платить": Лондон послал Москве предупреждение

"Заставим платить": Лондон послал Москве предупреждение
Фото: pixabay.com
Дипломаты заговорили о жестком ответе на "злонамеренные действия"

Великобритания хотела бы, чтобы отношения с Россией стали лучше, но при этом есть необходимость приспособиться к будущим угрозам со стороны противника. Такую точку зрения высказал глава МИД страны Доминик Рааб.

Он заявил, что РФ по отношению в Великобритании является враждебным государством, поэтому ей, как и другим подобным странам, необходимо четко давать понять, что на злонамеренное поведение последует жесткий ответ. 

"Мы будем призывать их к ответственности и заставим платить за злонамеренные действия", – заявил дипломат в эфире Sky News. 

Однако, по его словам, в Лондоне с равной степенью хотели бы и улучшить отношения с Москвой. Он отметил, что "дверь дипломатии" всегда остается открытой для "улучшения поведения". 

Ранее королевский флот намеревался послать России мощный сигнал с помощью захода в Черное море, отправив туда авианосную группу во главе с кораблем Queen Elizabeth. Эксперты полагают, что Великобритания давно используется Североатлантическим альянсом для развертывания собственных баз на территории Украины. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость.
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Гость262143 ты там по ходу тайно в трюме живешь и черножопых обслуживаешь? Белые брезгуют уже. Выкинут тебя потом за борт и поплывешь на родину
Гость262216
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Гость262143, ты пиндосовский жополиз черномазых! В 2018 году 2 российских ударных АПЛ всплыли в Атлантике в нейтральных водах, одним залпом ракет сдувают США в океан! Пентагоновские генералы обосрались от страха! Вся хвалённая система слежения за подводными лодками с треском провалилась!
гость
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Грозящие политики англии со¢ите моржовый член, это дешево, и сердито.
Гость 263148
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Гость262143
Сейчас в черном море наш Эсминец. 56 томагавков на борту. всегда могут прилететь до плешивого и его лизунов.
Это ты, который переехал в США лизнул БЛМ -ку в шоколадный туз , и называешь теперь это ржавое корыто, которое уже давно на прицелом, своим ?
Гость259361
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Президент США Джо Байден нарушил королевский протокол на саммите «Группы семи» (G7) в британском Корнуолле. Об этом сообщают Daily Mail и Mirror.Согласно протоколу, все гости должны быть на месте до прибытия королевы Великобритании на какое-либо официальное мероприятие. Однако Байден и его жена Джилл прибыли в зал в Корнуолле спустя пять минут после того, как туда приехала королева Елизавета II вместе с герцогом и герцогиней Кембриджскими, а также принцем Чарльзом и его супругой Камиллой.Как отмечают журналисты, королева не выразила недовольства из-за опоздания американского президента.
ГостьДмитрий
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Гость262143
Сейчас в черном море наш Эсминец. 56 томагавков на борту. всегда могут прилететь до плешивого и его лизунов.
Хватит пару минут с подводной лодки или запуск с самолета гиперзвукового кинжала,как этот эсминец ,вместе с командой пойдут на дно рыб кормить и так будет с каждым. как известно от этого кинжала спасенья нет. И кто куда зайдет дебил?
Гость256859
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Очаково надо разбомбить в следующем году, без всяких оговорок, повод простой там готовится биологическая атака, сведения секретные и абсалютно достоверные.хайли лайкли так сказать.
ГостьДмитрий
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Напугал ежа голой задницей. Эти дебилы ведут себя как дети в детском саду и показывают пальчиком-ну-ну-ну. Это же надо ,почти все гейропейское и амеровское руководство по поведению,находятся в детском саду и за хорошее поведение воспитательница должна давать им конфетки,а они будут себя хорошо вести. Ну не бред сивой кобылы говорить о поведении с Россией,с ядерной державой,которая в считанное время может расправиться с ними всеми за один залп,в том числе с той же англией. Когда у всех этих выскочек мозги отрафировались,это проблема для всего остального мира. Хозяева -блин только у себя.
грузин
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Гость262143
Сейчас в черном море наш Эсминец. 56 томагавков на борту. всегда могут прилететь до плешивого и его лизунов.
слюни подбери
Гость262192
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Гость262143
Сейчас в черном море наш Эсминец. 56 томагавков на борту. всегда могут прилететь до плешивого и его лизунов.
Да...млин... Эксперты хреновы... Эсминцем пугают. Жить это корыто будет 10 минут. Потом своей карге старой молится на дне будут.
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