В Литве бьют тревогу из-за ядерной угрозы из Белоруссии

В Литве бьют тревогу из-за ядерной угрозы из Белоруссии
Фото: Rosatom/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Поводом для паники стало отключение некоторых энергоблоков белорусской АЭС

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис обратился к Евросоюзу с просьбой повлиять на осуществление коммерческой деятельности белорусской атомной электростанции. По его словам, ядерный объект несет в себе большую угрозу для всех граждан Европы.

Как передает EADaily со ссылкой на Delfi.lv, во время заседания совета министров энергетики он заявил, что, несмотря на выданные разрешения на осуществление коммерческой деятельности, требования по работе стресс-системы электростанции так и не были соблюдены. По его словам, это является основной угрозой не только для граждан Литвы, но и всего Евросоюза. 

Крейвис заявил, что особую обеспокоенность работа АЭС вызывает на фоне новостей об остановках и якобы имеющихся неполадках в работе. Он отметил, что официальный Минск скрывает все подробности об инцидентах. 

Позже министерство энергетики Литвы выпустило заявление, что если на европейском рынке будет вестись торговля небезопасным видом энергии, то поставленная ЕС цель по контролю за климатическими изменениями будет недостижима. В первую очередь необходимо развивать мощности "чистой" энергетики для эффективной работы рынка, сказано в пресс-релизе. 

Ранее Вильнюс заявлял, что намерен остановить работу белорусской АЭС, однако пока этому мешает единая энергетическая система Прибалтики с Белоруссией и Россией. 

Роман ИГНАТОВ

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