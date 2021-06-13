Всего два факта: в НАТО указали на причастность России к инциденту с Ryanair

Всего два факта: в НАТО указали на причастность России к инциденту с Ryanair
Йенс Столтенберг. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Генсек заявил, что не может делиться разведданными

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал говорить о разведанных, которые страны Североатлантического альянса могут использовать против России, заявляя о ее причастности к недавней экстренной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Во время воскресного интервью для Times Radio он лишь сообщил, что не имеет возможностей для подробного обсуждения вопроса.

Столтенберг привел доводы, которые, на его взгляд, могут говорить о "причастности" Москвы к задержанию белорусского оппозиционера Романа Протасевича, снятого местными спецслужбами с рейса.

"Не могу вдаваться в подробности о разведданных.", – заявил Столтенберг в эфире Times Radio.

Первым фактом "причастности", по его мнению, стало то, что Россия и Белоруссия находятся в тесном взаимодействии во всех отраслях, включая ПВО. Вторым, что она входит в число государств, которые не стали осуждать факт принудительной посадки судна, следовавшего рейсом Афины-Вильнюс.

Глава альянса также напомнил, что в настоящее время отношения между Альянсом и Кремлем находятся на крайне низком уровне – по словам Столтенберга, можно с уверенностью заявить о самом явном кризисе со времен холодной войны. По мнению генерального секретаря, Москва показывает свою готовность к применению силы против соседних стран, а также неким образом пытается влиять на избирательные процессы в странах НАТО.

"Нам нужно весьма ответственно к этому относиться, наращивать свой потенциал в киберпространстве, использовать обмен разведывательными данными, проявлять бдительность – как в военной, так и в невоенной сферах", – высказался Столтенберг.

Ранее в российском МИД прокомментировали слова Столтенберга о взаимодействии Минска и Москвы.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость262277
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Кто их слушает? Сами себя?
Гость256859
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Йенс Столтеберг рептиилоид, разведанные фсб, которые могут ьыть раглашены здесь, подтверждают это на стпроцентов хайлилайкли.
Гость.
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Гость256128 болезный, сходи навоза пожри, мож отпустит тебя, дурачка.
Гость258513
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Гость256128
Надо долбанут по минску и москве яо
и почему у этого метросексуала всегда такая испуганная рожа? :))
Гость258513
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Гость256128
Надо долбанут по минску и москве яо
надолгу отрасти сперва
Гость256504
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Гость256128
Надо долбанут по минску и москве яо
долбани себе по головешке кирпичем, может отпустит
Гость256128
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Надо долбанут по минску и москве яо
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