Генсек заявил, что не может делиться разведданными

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал говорить о разведанных, которые страны Североатлантического альянса могут использовать против России, заявляя о ее причастности к недавней экстренной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Во время воскресного интервью для Times Radio он лишь сообщил, что не имеет возможностей для подробного обсуждения вопроса.

Столтенберг привел доводы, которые, на его взгляд, могут говорить о "причастности" Москвы к задержанию белорусского оппозиционера Романа Протасевича, снятого местными спецслужбами с рейса.

"Не могу вдаваться в подробности о разведданных.", – заявил Столтенберг в эфире Times Radio.

Первым фактом "причастности", по его мнению, стало то, что Россия и Белоруссия находятся в тесном взаимодействии во всех отраслях, включая ПВО. Вторым, что она входит в число государств, которые не стали осуждать факт принудительной посадки судна, следовавшего рейсом Афины-Вильнюс.



Глава альянса также напомнил, что в настоящее время отношения между Альянсом и Кремлем находятся на крайне низком уровне – по словам Столтенберга, можно с уверенностью заявить о самом явном кризисе со времен холодной войны. По мнению генерального секретаря, Москва показывает свою готовность к применению силы против соседних стран, а также неким образом пытается влиять на избирательные процессы в странах НАТО.

"Нам нужно весьма ответственно к этому относиться, наращивать свой потенциал в киберпространстве, использовать обмен разведывательными данными, проявлять бдительность – как в военной, так и в невоенной сферах", – высказался Столтенберг.

Ранее в российском МИД прокомментировали слова Столтенберга о взаимодействии Минска и Москвы.